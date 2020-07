Passagier met nep-revolver aangehouden op Schiphol

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagmiddag op luchthaven Schiphol een passagier aangehouden met een 'revolver' op zak.



Bij nadere inspectie bleek het vuurwapen slechts een goedlijkend stuk speelgoed te zijn.



Het dragen van een speelgoedwapen dat niet van echt te onderscheiden is, is strafbaar. De passagier heeft een boete van 500 euro betaald, waarna hij of zij de reis kon vervolgen.

Welke idioot heeft zo'n ding in zijn handbagage? Daar zitten niet wat steekjes los, daar ligt het hele breiwerk van de pennen...

