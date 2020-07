Brits stel dient klacht in tegen ambtenaar die babynaam Lucifer weigert

Het bestuur van de Britse plaats Chesterfield heeft excuses aangeboden aan een stel kersverse ouders. Ze kregen het aan de stok met de ambtenaar van de burgerlijke stand, die weigerde de naam voor hun baby te registreren: Lucifer.



Lucifer betekent 'lichtbrenger', maar wordt in het christelijke geloof ook geassocieerd met de duivel. Daardoor is de naam omstreden en in veel landen verboden.



In Groot-Brittannië is de naam ongebruikelijk, maar wél gewoon toegestaan. Vandaar dat de ouders raar opkeken toen de gemeenteambtenaar die niet wilde vastleggen.



"Ze zei tegen ons dat hij met zo'n naam nooit zou slagen in het leven en dat leraren hem later geen les zouden willen geven", vertelt vader Dan Sheldon tegen het dagblad Daily Mail.



"Ik heb haar geprobeerd uit te leggen dat we niet religieus zijn en het oprecht een mooie naam vinden, maar ze wilde niet luisteren." Uiteindelijk zou de gemeenteambtenaar de naam 'tandenknarsend' hebben geaccepteerd.



Vanwege de gang van zaken dienden de ouders een klacht in. Ze kregen prompt excuses, maar de gemeente wees er ook op dat het de taak is van de ambtenaar ouders te wijzen op de mogelijke gevolgen. "Soms zijn mensen zich niet bewust van een bepaalde betekenis of van de associaties die rondom sommige namen worden gemaakt", zegt een woordvoerder.



Ook in Nederland is de naam Lucifer niet verboden. Maar hij is ook niet superpopulair: volgens de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens Instituut is de naam Lucifer 'minder dan vijf keer' aan een Nederlands kind gegeven. Het gaat daarbij ook nog eens om een zogeheten volgnaam, niet om de eerste naam van een kind.

Reacties

24-07-2020 16:12:58 stora

Stamgast



WMRindex: 18.535

OTindex: 2.809

Als er dan ergens een huis in de fik stat, dan komen ze gelijk aan lucifer vragen waar hij was.

En de naam lucifer geven aan een donker persoon vind ik helemaal niet kunnen.

24-07-2020 17:46:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.553

OTindex: 73.833

Lucie mag wel, maar Lucifer gaat te ver?

24-07-2020 19:08:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.551

OTindex: 78.636

Beetje ouderwetse naam, Lucifer.

Tegenwoordig is Aansteker meer van deze tijd.

