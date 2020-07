Man ondergaat 32 operaties om op een elf te lijken

‘Lord of the Rings’ is na al die jaren nog steeds enorm populair. Zowel oud als jong blijven in de ban van de avonturen van Frodo en zijn metgezellen. De grootste fan is misschien wel Luis Padron. De Argentijnse man onderging al 32 operaties om meer op de elf Legolas te lijken.De weg richting het leven van een elf gaat evenwel niet over rozen. Aangezien wij mensen niet met puntoortjes worden geboren en ook niet iedereen van die ijsblauwe kijkers heeft, moest Luis Padron een aantal pijnlijke operaties ondergaan.De 28-jarige onderging onder andere een haartransplantatie, vijf keer een oogkleurverandering en hij reisde af naar Zuid-Korea om daar zijn kaaklijn te hervormen. “Ze braken mijn kaak in vijf delen, hervormden het en brachten het weer samen met acht spijkers en dat deed heel veel pijn”, vertelt hij over de ingreep aan Metro UK.Wie denkt dat hij inmiddels voldoende heeft van de pijnlijke behandelingen zit er serieus naast.Zo wil hij binnenkort zijn hoektanden laten verlengen, en staat de “grote operatie” nog op de planning: een gezichtsimplantaat. Er wordt dan onder zijn huid een masker aangebracht dat zijn hele gezicht transformeert naar de gezichtsvorm van Angelina Jolie in ‘Maleficen’t.Gelukkig studeert zijn zus voor plastisch chirurg, dus zal deze hobby hem niet al te veel geld kosten.