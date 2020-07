Purrsecco, Pinot Meow of Catbernet: Webshop verkoopt wijn voor… katten

Wat jij met je kat gemeen hebt? Net zoals jijzelf na een lange, hectische dag, werpt je vierpotige vriend zich weleens languit in de zetel. Van een glaasje wijn nippen zat er voor je harige huisgenoot dan weer niet in, maar daar heeft déze kattenwebshop nu iets op gevonden!



Geen jaloerse blikken meer van je kat, want dankzij PetWineShop geniet ook je viervoeter van een glaasje wijn voor de tv. Met namen als ‘Purrsecco’, ‘Pinot Meow’ en ‘Catbernet’ stelt de webwinkel hun collectie kattenwijn voor.



De verkopers noemen hun product “de ultieme kattenkruidervaring”: “Onze wijnen werden ontworpen om je huisdiers liefde voor het kattenkruideffect te stimuleren. Schenk in en klinken maar.” De wijn werkt als kattenkruid en doet sommige katten een soort van ‘high’ beleven voor enkele minuten, waardoor ze speelser worden. Naast de echte vloeibare wijn verkoopt de shop ook pluchen kattenkruidspeeltjes in de vorm van wijnflessen.

Reacties

23-07-2020 12:46:34 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.739

OTindex: 1.365





Ik vind het waanzin ten top, eerlijk gezegd Koop je daar voor je dure geld kattenwijn, lust jouw kat geen wijn! Daar zit je dan met je duur spul. Zelf opdrinken is ook zoiets, veronderstel dat je er krols van wordt?Ik vind het waanzin ten top, eerlijk gezegd

23-07-2020 13:16:09 stora

Stamgast



WMRindex: 18.524

OTindex: 2.805

Als je gaat denken dat je kat jaloers op je is als je een wijntje drinkt, dan wordt het tijd voor de psych.

23-07-2020 13:56:10 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.314

OTindex: 5.751

S @stora : we hadden een kat, die stal kroepoek van ons bord, maar ik heb nog nooit een kat ook maar enige interesse zien tonen in een wijntje of na een dag hard werken in de zetel zien ploffen

23-07-2020 14:47:10 stora

Stamgast



WMRindex: 18.524

OTindex: 2.805

@MIADIA , wij hebben een hond die steelt heel sneaky een koffiekopje van de tafel en dan likt die hem uit. Maar geef je die hond nou een beetje koffie dan moet hij het niet. Daar is geen lol aan

23-07-2020 15:02:39 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 3.109

OTindex: 1.088

@stora : Laatst had ik een glas witte wijn op de salontafel staan. Ik ging even naar de keuken, ik kom terug en daar stond Joy, op d'r achterpootjes, mijn glas wijn leeg te lebberen!

23-07-2020 15:28:47 stora

Stamgast



WMRindex: 18.524

OTindex: 2.805

Kunnen jullie samen proosten @HoLaHu , Joy is misschien wel toe aan een kattenwijntjeKunnen jullie samen proosten

23-07-2020 15:45:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.541

OTindex: 73.825

@MIADIA :

: we hadden een kat, die stal kroepoek van ons bord Quote @stora : we hadden een kat, die stal kroepoek van ons bord wij hadden een kanarie, die van de appelschillen op ons bord at..

23-07-2020 17:11:24 stora

Stamgast



WMRindex: 18.524

OTindex: 2.805

Zo heeft elk huisdier wel zijn eigen aardigheden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: