Supermarkt Jumbo maakt zooitje van Nederland: Rhenen en Amerongen onder de Rijn, Veenendaal in Gelderland

RHENEN - Jumbo heeft een potje gemaakt van een poster van Nederland die bij een spaaractie hoort. Rhenen, Amerongen, Veenendaal, Zetten en Boxmeer; die plaatsen zijn allemaal verkeerd ingetekend op de ‘Reis rond de wereld’-kaart van de supermarktketen.Op de tweezijdige poster ligt Veenendaal niet in de provincie Utrecht, maar in Gelderland. Mogelijk zat een decoratief boompje in de weg, waardoor met Veenendaal is geschoven. Rhenen en Amerongen zijn ook aan de wandel gegaan op de poster. De plaatsen zijn onder de Rijn terecht gekomen.