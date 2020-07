Eenzame olifant aan ketting gered

Er waren 200.000 handtekeningen voor nodig, maar het is gelukt. Een verwaarloosde olifant in een Pakistaanse dierentuin krijgt een nieuwe plek. Olifant Kaavan gaat naar een groot wildpark met andere olifanten.Kaavan staat al zo'n 8 jaar in zijn eentje in een Pakistaanse dierentuin. Hij wordt regelmatig met een ketting vastgemaakt op een plek waar het soms wel 40 graden is.Na een jarenlange actie en een petitie met meer dan 200.000 handtekeningen, besloot de rechter dat de dierentuin het dier moest vrijlaten. Dat gaat nu dus gebeuren. Verzorgers laten hem eerst rustig aan een kooi wennen. Daar verhuist hij in de kooi naar een natuurpark in het land Cambodja.