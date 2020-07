Zeldzame schildpad gevonden: hij is helemaal geel

Inwoners van een dorp in India zagen iets knalgeels zwemmen. Toen ze het dier van dichterbij gingen bekijken, zagen ze dat het een schildpad was!De schildpad is opgevangen in een speciaal aquarium. Waarschijnlijk heeft hij albinisme. Dat betekent dat zijn huid geen of weinig pigment heeft.De meeste albino's hebben daardoor een hele witte huid. Maar deze schildpad is extra bijzonder: hij is een gele albino.