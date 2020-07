Getrouwde ex-Miss Kentucky (29) vliegt de cel in omdat ze naaktfoto’s stuurde naar 15-jarige leerling

Ramsey BethAnn Bearse werd in 2014 verkozen tot Miss Kentucky.Ook gaf ze les en het waren de ouders van één van haar leerlingen die aan de alarmbel trokken. Ze hadden namelijk pikante berichten – vergezeld van minstens vier naaktfoto’s van de dame – ontdekt tussen hun 15-jarige zoon en de voormalige Miss.De getrouwde dame gaf de feiten meteen toe. In totaal zou ze minstens 4 naaktfoto’s verstuurd hebben via Snapchat. De eerste pikante foto was, volgens Ramsey BethAnn Bearse, echter bedoeld voor haar man.Dat vond de rechter maar een mager excuus. ‘t Verdict? Twee jaar cel, tien jaar onder toezicht én levenslang geregistreerd staan als zedendelinquent. Nadien dus weer aan de slag gaan als lerares, zit er dus hoogstwaarschijnlijk niet in.