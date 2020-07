Chinese christenen moeten Jezus vervangen door Mao

China beveelt christenen om kruisen, afbeeldingen van Jezus, weg te halen; aanbid communistische leiders, niet God.

Te midden van de uitbraak van het coronavirus hebben arme christelijke dorpelingen in China de opdracht gekregen om hun geloof op te geven en de afbeeldingen van Jezus te vervangen door portretten van voorzitter Mao en president Xi Jinping, anders dreigen ze hun bijstandsuitkeringen te verliezen.



Het tijdschrift voor religieuze vrijheid, Bitter Winter, meldt dat ambtenaren van de Chinese Communistische Partij in april de huizen van christelijke gelovigen bezochten in Linfen, een stad op prefectuurniveau in de noordelijke provincie Shanxi. Terwijl ze daar waren, bevalen ze de inwoners die sociale uitkeringen van de regering ontvingen om kruisen, religieuze symbolen en afbeeldingen in hun huizen te vervangen door portretten van de communistische leiders van China.

Als christenen zich tegen het bevel verzetten, zetten de ambtenaren hun uitkeringen stop.



'Alle verarmde huishoudens in de stad kregen te horen dat ze Mao Zedong-afbeeldingen moesten laten zien', vertelde een plaatselijke voorganger aan Bitter Winter. "De regering probeert ons geloof te elimineren en wil God worden in plaats van Jezus."

Een lid van een door de staat gesponsorde Three-Self-kerk in een van de dorpen vertelde hoe lokale functionarissen alle religieuze afbeeldingen en een kalender met een afbeelding van Jezus bij hem thuis weghaalden en in plaats daarvan een portret van Mao Zedong plaatsten.

"Verarmde religieuze huishoudens kunnen niet voor niets geld van de staat ontvangen - ze moeten de Communistische Partij gehoorzamen voor het geld dat ze ontvangen", citeerde de gelovige een ambtenaar.

In mei stormde een ambtenaar in de oostelijke provincie Shandong het huis van een plaatselijke christen binnen. In het huis van de christen plaatsten ze de officiële portretten van Mao Zedong en Xi Jinping en ze zeiden naar verluidt: 'Dit zijn de grootste goden. Als je zonodig iemand wilt aanbidden, dan zijn zij het.

In april trok het stadsbestuur van de stad Xinyu in de zuidoostelijke provincie Jiangxi de minimale bijstandsuitkering ​​van een gehandicapte christen en een maandelijkse invaliditeitsuitkering van 100 RMB (ongeveer € 12) in, omdat de gelovige ondanks overheidsopdrachten de erediensten bleef bijwonen.

Evenzo werd in het district Poyang in Jiangxi een christelijke vrouw van in de tachtig van de lijst met bijstandstrekkers verwijderd omdat ze "Godzijdank" zei toen ze half januari haar maandelijkse uitkering ​​van 200 RMB (ongeveer € 24) had ontvangen.

Ze verwachtten dat ik in plaats daarvan de vriendelijkheid van de Communistische Partij zou prijzen', zei ze.

Reacties

22-07-2020 13:04:56 KhunAxe













Wisten jullie dat het wereldberoemde knuffelbeertje Moet ik het écht blijven zeggen? Nee hé? Jullie weten inmiddels wel hoe ik over China denk.Wisten jullie dat het wereldberoemde knuffelbeertje Winnie The Pooh in China verboden is omdat men voor de grap de Chinese President Xi met hem vergeleek.. Oh, en diezelfde mafkees heeft zijn eigen regering stevig bij de kloten, voorlopig mag hij blijven regeren tot 2032, en dan wordt dat natuurlijk gewoon verlengt. Walgelijk...

22-07-2020 14:06:19 botte bijl









een overheid die dat verzint, moet erg bang zijn voor Jezus. je vraagt je toch af waarom

22-07-2020 14:16:35 allone













: misschien zijn ze bang voor wonderen? Pfff. Heerlijk, zo'n land waar je altijd in angst moet leven.. [/sarcasme] Ik neem aan dat veel mensen het bevolen portret ophangen, maar in werkelijkheid nog steeds god aanbidden?! @botte bijl : misschien zijn ze bang voor wonderen?

22-07-2020 14:21:23 botte bijl









@allone :

ik dacht eerder aan angst voor concurrentie. van Mao is niet bekend dat die water in wijn veranderde en zo ik dacht eerder aan angst voor concurrentie. van Mao is niet bekend dat die water in wijn veranderde en zo

22-07-2020 14:24:40 allone









@botte bijl : als Jesus papier in Renminbi verandert, heeft niemand nog een uitkering nodig....

22-07-2020 14:28:21 Kolleke









@botte bijl :

@allone :

ik dacht eerder aan angst voor concurrentie. van Mao is niet bekend dat die water in wijn veranderde en zo Quoteik dacht eerder aan angst voor concurrentie. van Mao is niet bekend dat die water in wijn veranderde en zo



Eerder wijn in (zeik)water Eerder wijn in (zeik)water

22-07-2020 15:44:07 botte bijl









@Kolleke :

inderdaad, die flesjes wijn die ik in Nederland weleens van de afhaalchinees bij mijn bestelling kreeg, die was geen succes inderdaad, die flesjes wijn die ik in Nederland weleens van de afhaalchinees bij mijn bestelling kreeg, die was geen succes

22-07-2020 15:47:03 Grouse











Waarom dan moeilijk doen? Bidden tot Mao of Xi heeft hetzelfde effect als bidden tot Jezus. Geen.Waarom dan moeilijk doen?

