Verfstrepen in Woerden blijken van gemeente, politie door het stof om 'nepnieuws'

WOERDEN - Ze schreven het bericht "met alle juiste bedoelingen" op Facebook: de politie Woerden waarschuwde inwoners van de wijk Molenvliet voor een geverfde, witte streep op hun huis. Dat zou namelijk het werk van inbrekers kunnen zijn. De vork bleek anders in de steel te zitten: de gemeente had de strepen geplaatst voor een kabelbedrijf.



Op hun Facebookpagina gaat de politie Woerden door het stof. "We willen onze excuses aanbieden voor het verspreiden van nepnieuws", valt er te lezen in het aangepaste bericht. "Hoewel onze intenties puur waren, bleek dat wij het fout hadden."



Ook biedt de politie haar excuses aan aan het bedrijf dat de kabels zou gaan trekken in de Woerdense wijk. In het bericht werd bewoners namelijk aangeraden om de strepen te verwijderen als ze werden aangetroffen. "Mogelijk heeft het bedrijf nu best veel moeite om de kabels op de juiste plek te leggen."



Het bericht werd veel bekeken en gedeeld. De politie schreef daarin de exacte betekenis van de strepen niet te kennen, maar het "in ieder geval erg verdacht" te vinden. Er werd gesuggereerd dat inbrekers de strepen gebruikten om aan te geven welke bewoners op vakantie gaan.



Toch raadt de politie mensen nog steeds aan om scherp te zijn op verdachte situaties. "Voorkomen is beter dan genezen."

Reacties

22-07-2020 10:28:52 KhunAxe









Niet even checken, nee, gelijk op FB gooien



Wat dachten ze nou? Dat potentiële inbrekers op zo'n opvallende manier huizen zouden markeren? Misschien moet het bedrijf de volgende keer maar beter met lammetjesbloed deurposten kan markeren? Hahahahaaa! Wat dom zeg!Niet even checken, nee, gelijk op FB gooienWat dachten ze nou? Dat potentiële inbrekers op zo'n opvallende manier huizen zouden markeren? Misschien moet het bedrijf de volgende keer maar beter met lammetjesbloed deurposten kan markeren?

22-07-2020 11:18:55 KhunAxe









Euh..



"Misschien moet het bedrijf de volgende keer maar beter met lammetjesbloed deurposten kan markeren?"

22-07-2020 11:23:38 Yanuqa









S Het kabelbedrijf had natuurlijk ook de politie even kunnen inlichten

22-07-2020 11:27:46 KhunAxe













"Hee, hallo politie! Ik ben van kabelbedrijf die en die en ik wilde even doorgeven dat wij markeringen gaan aanbrengen op huizen. Dus geen zorgen hoor, het zijn geen markeringen ten behoeve van inbrekers!"



@Yanuqa : Waarom?

22-07-2020 11:30:24 KhunAxe









Kan niet editen omdat er '' in de titel staat, maar ik bedoelde natuurlijk de gemeente, niet het kabelbedrijf. Die mensen zijn zich natuurlijk ook van geen kwaad bewust..

22-07-2020 11:38:03 Yanuqa









S @KhunAxe :

: Waarom?



"Hee, hallo politie! Ik ben van kabelbedrijf die en die en ik wilde even doorgeven dat wij markeringen gaan aanbrengen op huizen. Dus geen zorgen hoor, het zijn geen markeringen ten behoeve van inbrekers!"



Quote @Yanuqa : Waarom?



Omdat het er inderdaad nogal verdacht uitziet Omdat het er inderdaad nogal verdacht uitziet

22-07-2020 11:53:12 KhunAxe









Er worden inderdaad weleens huizen 'gemarkeerd' door dievenbendes, maar dat is normaliter onopvallend en enkel door ingewijden te herkennen als zijnde een markering.



Zie @Yanuqa : Juist omdat het er verdacht uitziet is het waarschijnlijk onschuldigEr worden inderdaad weleens huizen 'gemarkeerd' door dievenbendes, maar dat is normaliter onopvallend en enkel door ingewijden te herkennen als zijnde een markering.Zie hier een tabel met échte markeringen.

22-07-2020 11:56:49 MIADIA









S @KhunAxe :

Zie QuoteZie hier een tabel met échte markeringen.



dan zou je toch allemaal die nothing worth stealing op je gevel tekenen dan zou je toch allemaal die nothing worth stealing op je gevel tekenen

22-07-2020 11:58:50 KhunAxe









@MIADIA : Iedere streek/bende heeft natuurlijk zijn eigen codes. Als jij op jouw gevel ergens dat teken zou zetten dan zou een Nederlandse inbreker kunnen denken dat er juist veel te halen is

22-07-2020 12:02:14 KhunAxe













Geen enkele nachtelijke inbreker zal dat streepje zelfs maar kunnen vinden Overigens is hoe dan ook alle commotie een klein beetje overdreven. De gewraakte witte strepen zijn zo klein dat ze op een kloddertje vogelpoep lijkenGeen enkele nachtelijke inbreker zal dat streepje zelfs maar kunnen vinden

22-07-2020 12:23:23 De Paus













Ja, daar moet je Paus voor zijn om daar aan te denken, maar als je iemand niet mag kun je natuurlijk op eenvoudige wijze wat tekens op zijn stoep krijten. Ja, of er echt veel te halen valt en of het huis echt slecht beveiligd is, dat is een tweede. Maar de kans dat de bewoner last krijgt van inbrekers wordt er wel een stuk groter op. En je hoeft zelf alleen maar wat krijttekens op de stoep te zetten. Quote @KhunAxe : Zie hier een tabel met échte markeringen.Ja, daar moet je Pausvoor zijn om daar aan te denken, maar als je iemand niet mag kun je natuurlijk op eenvoudige wijze wat tekens op zijn stoep krijten. Ja, of er echt veel te halen valt en of het huis echt slecht beveiligd is, dat is een tweede. Maar de kans dat de bewoner last krijgt van inbrekers wordt er wel een stuk groter op. En je hoeft zelf alleen maar wat krijttekens op de stoep te zetten.

22-07-2020 12:26:29 KhunAxe









@De Paus : Kijk, om zoiets gemeens te verzinnen moet je welhaast een geestelijke zijn! Wat zeg ik? Een Paus, no less!!

22-07-2020 12:42:31 stora









Dat dieven huizen markeren schijnt een broodje aap verhaal te zijn.

En dat verhaal komt elke keer weer terug.

22-07-2020 12:45:19 venzje









Bij ons is ook net glasvezel gelegd. Alleen op het trottoir staat nog een (fluoriserend groene) streep op de plaats van waar de gestuurde boring moest worden verricht voor de aftakking van de hoofdkabel. Het doel van die boring, De juiste plek aan onze gevel, is gewoon vooraf keurig op de foto gezet door een medewerker van het bedrijf, na overleg met ons waar we wilden dat de aansluiting binnenshuis zou moeten komen. Zonder markeringen.

22-07-2020 12:57:07 KhunAxe













Wat men bijvoorbeeld ook doet is een paar stukjes plakband over je voordeurslot te plakken en dan een paar dagen later gaan kijken of de plakband beschadigd is. Zonee, dan is er een goede kans dat de bewoners voor langere tijd weg zijn.



Wat mij ook opviel tijdens het napluizen van enkele bronnen is dat de 'Bargoense markeringen' zoals die in Nederland voorkomen sterk lijken op die van West-Schotland. Waar dit op wijst? Och, geen idee eigenlijk, het viel me gewoon op.



Samengevat, er zijn inderdaad stemmen die zeggen dat het een Broodje Aap is, maar er zijn er ook die zeggen dat het wel degelijk bestaat.. De jury is er nog niet uit @stora : Universitair docent en onderzoeker Peter Burger is een fervent aanhanger van het Broodje Aap verhaal maar de politie blijft toch erg voorzichtig met dit soort praktijken naar het land der fabelen te verwijzen.Wat men bijvoorbeeld ook doet is een paar stukjes plakband over je voordeurslot te plakken en dan een paar dagen later gaan kijken of de plakband beschadigd is. Zonee, dan is er een goede kans dat de bewoners voor langere tijd weg zijn.Wat mij ook opviel tijdens het napluizen van enkele bronnen is dat de 'Bargoense markeringen' zoals die in Nederland voorkomen sterk lijken op die van West-Schotland. Waar dit op wijst? Och, geen idee eigenlijk, het viel me gewoon op.Samengevat, er zijn inderdaad stemmen die zeggen dat het een Broodje Aap is, maar er zijn er ook die zeggen dat het wel degelijk bestaat.. De jury is er nog niet uit

22-07-2020 13:29:43 MIADIA









S @KhunAxe : ik denk dat het inderdaad meer nut heeft om de pictogrammen van het waslabel van een willekeurig kledingstuk op de gevel te krijten

22-07-2020 13:31:46 KhunAxe









@MIADIA : Daar lijken sommige tekens inderdaad sterk op Daar lijken sommige tekens inderdaad sterk op

22-07-2020 14:03:12 botte bijl









@MIADIA :

pas daar mee op....

als dan een goedbedoelende buuf even je huis meewast, en ze doet dat te heet, dan kan het zo krimpen dat je na de vakantie niet meer door de deur kan pas daar mee op....als dan een goedbedoelende buuf even je huis meewast, en ze doet dat te heet, dan kan het zo krimpen dat je na de vakantie niet meer door de deur kan

22-07-2020 15:52:15 Grouse









Ik weet niet of er blij mee zou zijn als wie dan ook met verf op mijn gevel klodderde.

