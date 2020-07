Wietwalm uit auto verraadt bestuurder in Woerden

WOERDEN - In Woerden is maandagnacht een automobilist van de weg gehaald die onder de invloed was van thc. Dat gebeurde enkele uren geleden op de Waardsebaan.



De automobilist werd rond 4.30 uur staande gehouden. Daarbij kwam er een enorme wietwalm uit de auto zetten.



Na een drugstest bleek de bestuurder positief te testen op thc, de werkzame stof in wiet. De marijuana-liefhebber moest daarop mee naar het bureau waar een bloedtest werd uitgevoerd. Tegen de weggebruiker is proces-verbaal opgemaakt.



Reacties

22-07-2020 08:50:48 KhunAxe

Erelid



Wat mij betreft mag die idioot net zo hard gestraft worden als wanneer hij gedronken zou hebben! Het is bekend dat wiet het reactievermogen danig vertraagt, net als alcohol.. Dus mag een weggebruiker die duidelijk onder invloed van THC is keihard gestraft worden!



Als je wilt zuipen of blowen moet je dat helemaal zelf weten, maar neem dan in ieder geval de verantwoordelijkheid om niet zelf actief aan het verkeer deel te nemen!



22-07-2020 09:00:25 Grouse

Erelid



Maar waarschijnlijk wordt het rijbewijs voor zeer korte tijd ingevorderd en krijgt hij een boete.

Geen idee wat die boete is maar ik denk weleens dat boetes hier wat vreemd in elkaar zitten.

Ik stond een kwartier te lang op een parkeerplaats en kreeg een boete van € 98,-- plus een naheffing van € 0,50 (het te weinig betaalde bedrag)



22-07-2020 09:17:44 KhunAxe

Erelid



Ik werd ter hoogte van Valkenswaard aan de kant gezet (!!) Het bleek dat politie vanaf de andere kant had gezien dat ik een klein stukje over de streep reed dus die zijn afgeslagen en hebben mij als een gek ventje achterna gezeten.



Ik wist absoluut niet waarvoor ik staande werd gehouden maar toen ik de hoogte van de boete hoorde werd ik lijkbleek! De boete was (veel) hoger dan die voor door rood licht rijden terwijl dat een veel gevaarlijker situatie is!!



Dus inderdaad, ik ben het met je eens, het boetesysteem in Nederland lijkt wel van willekeur aan elkaar te hangen



22-07-2020 10:11:38 Grouse

Erelid



De houder daarvan was zichtbaar achter mijn voorruit en het ding zelf lag, uitgeschakeld, tussen de voorstoelen.

Aangehouden bij een tolstation.

In die tijd was het gebruik in Nederland nog legaal.

Boete: € 750,-- en inbeslagname van het apparaat. Het apparaat kostte ook € 400,--.

Uiteraard direct betalen maar pinnen of betaling met creditcard ging niet. Al met al heeft dat naast de boete ook nog eens anderhalf uur oponthoud met zich meegebracht.

Het valt in Nederland dus nog wel mee.

Voor mijn gevoel had ik beter een illegaal wapen mee kunnen nemen. Waarschijnlijk was de boete dan lager uitgevallen.

Edit: Als het apparaat aangestaan had, was de boete verdubbeld. Ik had dus "geluk"



22-07-2020 10:23:31 KhunAxe

Erelid



Ik heb ook een poos zo'n ding in de auto gehad, (Stinger).



In Spanje kan de boete voor het hebben van een radarverklikker oplopen tot €6000,00!!



22-07-2020 13:58:12 Grouse

Erelid



Radargolven zijn, net als radiogolven maar ook licht, elektromagnetische golven. Ik mag die ook zonder probleem ontvangen.

Een radarverklikker zendt niets uit, dat in tegenstelling tot de afstandsradar in mijn auto.

22-07-2020 14:12:54 KhunAxe

Erelid



@Grouse : Je kunt je daarmee aan controle onttrekken, dat is IMHO de voornaamste reden waarom die dingen verboden zijn. De laser-detectoren gaan zelfs een stapje verder, die ontregelen de laser van de politie door een 'laserwolk' uit te zenden. En die is daar natuurlijk niet blij mee

22-07-2020 15:30:17 Grouse

Erelid



Ik had er een die alleen maar detecteerde en niks uitzond. Kortom, alleen een soort radio-ontvanger.

Maar ik onttrek mij wel vaker aan de boetegeilheid van de acceptgirobrigade. Veel vaker zelfs.

Hoe?

Gewoon door te stoppen voor een rood verkeerslicht bijvoorbeeld. Is dat ook strafbaar?

De voornaamste taak van de verkeerspolitie is het opleggen van boetes IMHO.

22-07-2020 15:41:25 botte bijl

Stamgast



@allone : @Grouse :

je moet er toch niet aan denken dat iedereen dat gaat doen je moet er toch niet aan denken dat iedereen dat gaat doen

