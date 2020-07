Vluchtende verdachten gooien half miljoen uit raam bij wilde achtervolging (en dat was maar de helft)

BREUKELEN - De politie heeft bij Breukelen twee mannen aangehouden die probeerden te ontsnappen bij een verkeerscontrole. De mannen bleken een miljoen euro bij zich te hebben. Het geld is in beslag genomen.



De verdachten reden afgelopen donderdag op de A2 van Utrecht richting Amsterdam, toen de politie een controle wilde uitvoeren. De verdachten leken met de politie mee te rijden, maar toen ze achter de politie aan de snelweg afreden, vluchtten de twee verdachten via provinciale wegen.



Bij de vluchtpoging zorgden de verdachten voor gevaarlijke situaties. Zo moesten meerdere weggebruikers uitwijken voor de vluchtauto. Tijdens de vlucht gooiden de verdachten een tas naar buiten. Daarin bleek een half miljoen euro te zitten.



De politie achtervolgde de verdachten die via de A2 weer richting Utrecht probeerden te rijden. Bij Breukelen konden agenten de auto van de mannen klemrijden. In de auto werd nog een tas met een half miljoen euro gevonden.



De twee verdachten zijn opgepakt en zitten vast. Het gaat om een man van 20 uit Rotterdam, hij zat achter het stuur van de auto. De bijrijder is een 24-jarige man uit Schiedam. Naast het geld is ook de auto in beslag genomen.



De twee mannen worden door het Openbaar Ministerie verdacht van het witwassen van het geld. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft hun voorarrest met twee weken verlengd. De verdachten zitten in beperkingen.

Reacties

21-07-2020 21:00:39 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.193

OTindex: 14.978

S Als ik daar toevallig zou hebben gereden met mijn Pausmobiel, dan had ik die tas wel even meegenomen. Finders keepers, losers weepers. Ieder voor zich en God voor ons allen. God zorgt goed voor de mensen die goed voor zichzelf zorgen.

21-07-2020 23:37:57 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.668

OTindex: 1.347

Eens te meer blijkt dat de meeste criminelen zo stom als het achtereind van een varken zijn..



Als je met zoveel geld rondrijdt dien je minstens een fatsoenlijke stashruimte in je auto te hebben, eentje die een gewone controle kan doorstaan.. Stelletje sukkels.



"De verdachten zitten in beperkingen."



Dit betekent dat zij geïsoleerd op cel zitten en enkel contact mogen hebben met hun advocaat. Ook onderling contact is verboden om te voorkomen dat zij hun verhaal op elkaar kunnen afstemmen.



.



