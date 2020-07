21-07-2020 15:30:06

: Wellicht was de huwelijksvoltrekker in de veronderstelling dat haar tante haar moeder was? Misschien is hij voorgelogen? Quote @MIADIA : Wellicht was de huwelijksvoltrekker in de veronderstelling dat haar tante haar moeder was? Misschien is hij voorgelogen?

Ik denk dat dit huwelijk weleens geannuleerd zou kunnen worden. Niet omdat de bruid te jong is, het is Indonesië waar men vooral moslim is, maar omdat de ouders geen toestemming hebben gegeven.



"Een kind van 6 jaar dat nog in groep 4 van de basisschool zit mag uitgehuwelijkt worden aan een man van 25 jaar of ouder. Ik heb het over een kind dat nog buiten wil spelen met haar leeftijdgenoten; een meisje dat nog naar allerlei kinderfilmpjes op de televisie wil kijken.



Een kind dat lichamelijk noch geestelijk rijp is om te trouwen met een man van 25 jaar. Lichamelijk gezien is het zelfs ondenkbaar. Zo’n kind kan doodgaan aan seksueel contact. Maar volgens de islam kan en mag het wel. Dat zeg ik niet, dat zeggen islamgeleerden. Ik vraag me af of deze geleerden ook in staat zijn hun eigen minderjarige kinderen uit te huwelijken aan meerderjarigen. Vast niet" Quote:

dat mag ik dan hopen, dat hij er met de beste bedoelingen aan mee gewerkt heeft.maar dan nog, hij heeft willens en wetens dit meisje aan die verkrachter overgeleverd, ook al ging dat 'volgens de regels'.ik hoop het en ik hoop dat dat meisje goede begeleiding krijgt of zoietsmijn zoontje is 6. weet je waar die zin in heeft? lego. en meer lego. en buiten spelen. en lego.mijn dochter is bijna 9. die begint nu met make up te knoeien en te giechelen als er (hele kuise) kusjes worden gegeven in kinderfilms. maar ook nog wil tekenen, knutselen, buiten spelen, en zich verder vooral nog nergens druk over hoeft te maken.ik kan hier dus echt niet bij. maar goed ik verkeer dan ook in de luxe positie dat onderwijs hier gewoon vergoed wordt en zorg betaalbaar is.en we dus niet de geile buurman hoeven vragen bij te springen...