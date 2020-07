Moeder vraagt zonnebaadster om bikini te bedekken: Mijn zoontjes staren naar je

Een jonge vrouw die aan een meer aan het genieten was van de zon werd aangesproken door een verontwaardigde moeder omdat haar zoons voortdurend naar haar keken. Volgens medewerkers van het park was haar zwemoutfit niet ongepast.Aurea was onlangs aan het zonnebaden aan het Freedom Lake in New York. De Mexicaanse vrouw die in de VS woont, maakte een filmpje voor TikTok toen ze plots aangesproken werd door een moeder van twee zonen. “Zie je die groep jongens daar? Dat zijn mijn zoontjes. Ze staren naar je achterwerk dat bijna volledig te zien is. Moet je een short hebben? Want ik heb er een bij”, sneert ze.Een onthutste Aurea vraagt de vrouw wat ze precies bedoelt. “Ik bedoel dat je je achterwerk moet bedekken. Bedankt”, reageert de moeder. “Is er dan een regel die mij dat oplegt?”, vraagt Aurea. “Ja, naaktheid. Je kan niet in je blootje rondlopen op een strand zoals dit. Het is een openbare plaats”, antwoordt de vrouw.Aurea beweert dat ze nadien bij enkele medewerkers van het park polste of haar bikini inderdaad te weinig verhullend was, maar zij vonden van niet.Ze deelde de video op TikTok, waar de beelden al meer dan drie miljoen keer bekeken werden. De meeste mensen vinden de reactie van de moeder overdreven. “Misschien moet zij haar jongens leren om niet naar mensen te staren”, klinkt het onder meer.Anderen zijn dan weer van mening dat Aurea beter een iets voorzichtigere zwemoutfit had aangedaan omdat het een familiepark is. “Het is een mooie bikini en je mag trots zijn dat je er zo goed mee staat. Ik vind echter dat er betere plaatsen zijn om zoiets te dragen, maar niet in een familiepark”, luidt het.