20-07-2020 13:59:38

is de rauwe melk qua smaak en reuk niet te vergelijken met melk die in de supermarkt in het schap ligt

Laatste edit 20-07-2020 14:01

ja idd.. Ik heb me laten vertellen dat één van de redenen dat zoveel mensen melkallergie hebben is omdat niemand meer 'normale' melk drinkt. Er wordt zoveel met die melk gedaan voor hij verkocht wordt, dat het allang geen vers products is, maar een bewerkt product (processed) en nauwelijks nog lijkt op de echte melk(gehomogeniseerd, vet gescheiden, later weer toegevoegd...Vroeger dreef de room boven op de melk. Maar nee hoor, dat 'mag' niet meer