Chinese man kwam 100 kilogram bij tijdens lock-down van vijf maanden, werd dikste man van Wuhan





Zhou werd op 1 juni opgenomen in het Wuhan University Central South Hospital nadat zijn gewichtstoename hem te ongemakkelijk maakte.



Zhou, die vanwege zijn enorme gewicht niet meer comfortabel kon slapen, nam uiteindelijk zijn toevlucht tot medische hulp. Hij probeerde contact op te nemen met veel ziekenhuizen, maar ze weigerden allemaal zijn zaak aan te nemen vanwege zijn extreme gewicht. Uiteindelijk nam hij contact op met het Zhongnan-ziekenhuis van de Wuhan-universiteit en gelukkig waren wilden ze hem helpen. Een medisch team en een ambulance werd naar zijn huis gestuurd en na een grote worsteling kregen ze Zhou het huis uit en in een ambulance. De dokters probeerden hem 10 dagen te stabiliseren en uiteindelijk, op 11 juni, werd hij stabiel en zonder direct gevaar verklaard.



Zhou werd opgenomen op de ICU waar de eerste tests werden afgenomen. De testresultaten toonden symptomen aan zoals hartfalen en ademhalingsstoornissen. Vanwege zijn extreme omvang waren andere noodzakelijke tests zoals bloeddruk en EEG moeilijk uit te voeren.



Dr. Li Zhen zei dat het overgewicht van de patiënt werd veroorzaakt door genetische factoren en endocriene afwijkingen die werden versterkt door zijn inactiviteit en verhoogde calorie-inname tijdens Wuhan's blokkering van vijf maanden. Het ziekenhuisteam hoopt dat Zhou minstens 25 kilo zal kunnen verliezen, zodat hij veilig een maagomleiding of maagverkleining kan ondergaan om hem te helpen een deel van het overtollige gewicht kwijt te raken.

Reacties

20-07-2020 10:53:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.513

OTindex: 78.580

Domme, domme man......

20-07-2020 11:50:02 stora

Stamgast



WMRindex: 18.494

OTindex: 2.795

vet man.

20-07-2020 11:53:07 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.303

OTindex: 5.748

S er staat dat het voor een deel genetisch is maar dan nog, in 5 maanden 100 kg er bij!



en hij was al geen spriet

20-07-2020 11:54:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.498

OTindex: 73.757

@Mamsie : @stora : Dr. Li Zhen zei dat het overgewicht van de patiënt werd veroorzaakt door genetische factoren en endocriene afwijkingen versterkt door zijn inactiviteit ... Okay, hij had minder moeten eten, maar hij heeft ook wel veel tegen..

20-07-2020 11:58:33 stora

Stamgast



WMRindex: 18.494

OTindex: 2.795



Dat hij dikker is dan anderen, daar kan hij misschien niets aan doen.Maar wel dat hij nu zo dik is dat het levensbedreigend is. @allone , hij bewoog ook niet. Normaal had hij zijn werk nog en bewoog hij een beetje.Dat hij dikker is dan anderen, daar kan hij misschien niets aan doen.Maar wel dat hij nu zo dik is dat het levensbedreigend is.

20-07-2020 12:39:01 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.561

OTindex: 1.796

Het zal vast niet makkelijk geweest zijn voor hem om een normaal, gezond gewicht te houden. Maar echt elk pondje gaat door het mondje.

Als je aanleg hebt om dik te worden, dan moet je je voedselinname dus beperken.

Ik weet het, het is niet eerlijk dat een ander meer kan eten zonder dik te worden maar hé, zo is het leven nu eenmaal.



20-07-2020 14:29:16 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.254

OTindex: 5.806

Gedurende langere tijd bijna zeven ons per dag aankomen is best knap. Poepte hij nooit of zo?

