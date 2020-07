Vochtig toiletpapier veroorzaakt meer storingen in rioolgemalen

WERVERSHOOF - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) roept op om alleen de drie P's door het toilet te spoelen: "Poep, pies en papier." De rioolgemalen van het hoogheemraadschap hebben steeds vaker te kampen met storingen, die veelal worden veroorzaakt door vochtig toiletpapier en vezeldoekjes.



Het HHNK heeft steeds vaker last van storingen in de rioolgemalen. De gemalen hebben dit jaar gemiddeld 85 keer per maand storing, vorig jaar was dit nog 75. Veel storingen worden veroorzaakt door vochtig toiletpapier en vezeldoekjes. Het hoogheemraadschap trekt nu aan de bel.



De rioolgemalen zijn te vinden bij de groene kastjes die in elke buurt te vinden zijn. "Daar komt al het poep en plas van jou en je buren samen", vertelt Jorrit Voet, woordvoerder van het HHNK. "Mensen spoelen nog wel eens dingen door die niet in het riool horen, daardoor gaan deze gemalen weleens in storing." Ongeveer 90 procent van de storingen komt door vochtige doekjes die ophopen in de pompen.



Voordat de pompen kunnen worden bekeken, worden ze eerst helemaal schoongespoten. Daarna wordt de pomp open gemaakt. De boosdoener is al snel te zien: "Vezeldoekjes en vochtige doekjes klonteren samen, en dat veroorzaakt proppen. Wij noemen die 'schapen'", grapt mechanisch monteur Tim van Stralen terwijl hij een prop aan elkaar geklitte doekjes uit de pomp haalt. Op de verpakking van vochtig toiletpapier staat vaak dat ze binnen een bepaalde tijd afbreken in water, maar vaak hebben die doekjes de pomp al bereikt voor die tijd. De doekjes zijn dan nog te stug, waardoor de pompen vastlopen.



Monteur Tim doet een boekje open over de vreemdste dingen die hij in het riool gevonden heeft: "Bij een gemaal hebben we vijf keer achter elkaar storing gehad. Er zat vijf keer een bureaustoelwiel in, dat klopt ook wel want de meeste bureaustoelen hebben ook vijf wielen."



Een collega van Tim heeft wel eens een hagedis gevonden: "Ja, je moet een keer afscheid van hem nemen, maar om hem nou door je wc heen te proppen. Ik denk dat ie wat beters verdiende."



Wat mag er wel in het riool van Jorrit en Tim? "De drie p's: poep, pies en papier en de rest mag in de grijze of groene bak, maar niet in het riool." Dat zou veel werk besparen.

Nooit begrepen waarom mensen die zooi gewoon door de wc spoelen.

Onwetendheid? gemakzucht? Schijt aan alles en iedereen?

