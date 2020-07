Minderjarige overvaller sluit Aldi-personeel op

Een supermarkt is vrijdagavond overvallen in Elsloo. De zeer jonge dader is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.



De overval vond rond 20:10 uur plaats bij de Aldi aan de Koolweg.



De winkel was op dat moment al gesloten, maar een ongeveer 13-jarige jongen wist toch de supermarkt binnen te dringen, zo meldt de politie. Hij bedreigde medewerkers met een mes en eiste geld.



Nadat hij het geld had buitgemaakt, sloot de overvaller het personeel op in de kantoorruimte van de winkel.



De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen zich te melden.

Reacties

19-07-2020 12:11:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.508

OTindex: 78.567

Die snotbriebel is al jong op het slechte pad....

19-07-2020 12:24:53 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.612

OTindex: 1.309





Ik weet eerlijk gezegd niet of ik de kalmte zou kunnen opbrengen om mij door een snotneus te laten bedreigen met een mes, ik zou het er vast vreselijk moeilijk mee hebben... (Ik heb nooit beweerd dat ik oh zo slim ben in dit soort gevallen ) Hoewel het volledig indruist tegen mijn gevoel zeg ik toch dat het personeel verstandig gehandeld heeft. Of je gestoken wordt door een 13 jarige jongen of door een ouwe lul, het mes maalt er niet om..Ik weet eerlijk gezegd niet of ik de kalmte zou kunnen opbrengen om mij door een snotneus te laten bedreigen met een mes, ik zou het er vast vreselijk moeilijk mee hebben... (Ik heb nooit beweerd dat ik oh zo slim ben in dit soort gevallen

19-07-2020 12:26:00 Minala

Senior lid

WMRindex: 118

OTindex: 63

En die snotaap zal er wel met een taakstraf vanaf komen.

19-07-2020 13:59:35 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.485

OTindex: 2.793

Als zijn vader crimineel is dan zal hij vast trots zijn op zijn zoon.

Dan denkt hij, kijk mijn zoon met Al di mensen.

