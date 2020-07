19-07-2020 11:34:22

Laat papegaaien toch lekker zitten in de natuurgebieden waar ze thuishoren.Jullie moesten eens weten hoeveel afgedankte en vaak zelfs krankzinnig geworden papegaaien in de opvang terechtkomen.Neem een hond of een kat. Of voor mijn part een mierenkolonie.