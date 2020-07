15-jarig meisje belandt in jeugdinstelling omdat ze haar huiswerk niet gemaakt heeft

In de Amerikaanse staat Michigan zijn honderden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de opsluiting van een meisje dat haar huiswerk niet g

18-07-2020 15:01:54

het artikel is ietwat genuanceerder dan de kop. Het punt is niet dat de jongedame haar huiswerk niet gemaakt heeft. Het punt was dat dit één van de voorwaarden was bij een voorwaardelijke invrijheidstelling wegens aanranding en diefstal.

Omdat ze haar huiswerk niet maakte, naast een aantal andere redenen, voldeed ze niet aan de voorwaarden van de invrijheidstelling waardoor ze, min of meer automatisch, weer de bak indraaide.

Wie haar gat verbrand moet op de blaren zitten.



Haar moeder daag ik uit een identieke casus te noemen waar een blank kind niet weer terug de bak in hoeft. Zo lang ze dat niet kan dient ze haar muil te houden over vermeend racisme.