Beeld van Jezus onthoofd in Florida

Een standbeeld van Jezus Christus is onthoofd gevonden in een kerk in Zuid-Florida, waardoor gemeenteleden van het gebedshuis diep geschokt zijn.

Diaken Edivaldo da Saliva van The Good Shepherd Catholic Church in West Kendall vertelde lokale media dat het onthoofde standbeeld woensdagochtend werd ontdekt.

"Ik vond het hoofd van Jezus op de grond liggen en wij nemen aan dat er sprake is geweest van vandalisme. Je ziet dat dit soordt dingen tegenwoordig door het hele land plaatsvindt.

Diaken Da Silva vertelde dat er geen camera's gericht waren op de plaats waar het beeld stond en dat er daarom geen enkele aanwijzing is wie de dader zou kunnen zijn.

De aartsbisschop van Miami heeft in een verklaring naar voren gebracht dat de kerk de politie zal vragen om dit als een haat-misdaad te onderzoeken. De ontheiliging is de laatste aanval op beelden in kerken.

De politie van Chattanooga onderzoekt de recente onthoofding van een beeld van de Heilige Maagd Maria in de St. Stephen Katholieke Kerk. Eerder werden er al twee beelden van de Maagd Maria vernield in Queens, New York City en Boston, Massachusetts. Woensdag hield een groep katholieken in Boston een wake om de rozenkrans te bidden op de plaats van een beeld van de Maagd Maria dat in brand was gestoken.

Reacties

18-07-2020 08:10:43 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.579

OTindex: 1.299

Ik heb helemaal niets met Jezus, God, Allah of hoe ze ook mogen heten, maar je blijft met je klauwen van andermans spullen af!



Vorige maand heeft zo'n beeldenstormer een beeld op zijn kop gekregen en ligt in een coma, ik kan er geen medelijden voor opbrengen, dan had die lul thuis moeten blijven bij vrouw en kinderen.

18-07-2020 09:10:00 Vissersman

Lid

WMRindex: 30

OTindex: 0

@KhunAxe : volledig mee eens! Maar het lijkt soms alsof de wereld in rap tempo zijn gezond verstand verliest.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: