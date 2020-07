17-07-2020 17:01:16

We hebben boodschappen gedaan in België en daar is het mondkapje geen keuze maar een verplichting.Wat een ellende, je loopt constant tegen je eigen toet te ademen, warm en vochtig.En dan maar hopen dat je snel mogelijk weer buiten staat.Boodschappen doen is in België geen onverdeeld genoegen.En een litertje verse melk voor bij het ontbijt blijft een onvervulde wens.