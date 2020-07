Britse pub spant schrikdraad om gasten op afstand te houden

Een kroegeigenaar in het Britse Cornwall was het helemaal beu om zijn gasten voortdurend te vertellen dat ze afstand moeten houden. Hij besloot het heft in eigen hand te nemen en spande een schrikdraad in zijn café. Dat werkt uitstekend, vertelt hij. "Mensen zijn net schapen."Begin deze maand mochten Britse pubs weer openen en dat zorgt de afgelopen week overal in het land voor lange rijen, dronken mensen en feestgangers die hutjemutje op elkaar staan.Bij Star Inn, een pub in het Britse Cornwall, was dat niet anders. Eigenaar Jonny McFadden wees gasten er voortdurend op dat ze afstand van elkaar – en van de bar – moeten houden.Hij besloot maatregelen te treffen en installeerde een elektrische draad in zijn pub. Daarover schrijven buitenlandse media. "Het is een gewone schrikdraad zoals je die ook in het weiland hebt", vertelt McFadden aan de BBC.Of er ook stroom op staat? "Probeer het maar", zegt McFadden. "Mensen zijn angstig – en dus werkt het."In de Star Inn schenkt McFadden alleen drankjes, hij serveert geen eten. "Mensen veranderen na een paar drankjes", legt hij uit. "De schrikdraad werkt, men blijft nu wel uit de buurt. Mensen zijn net schapen."Hij heeft naar eigen zeggen veel positieve reacties op de schrikdraad gehad. "Het zorgde hier voor een hoop gelach."Alleen de verzekeringsadviseur was minder blij met het idee van de uitbater. "Hij maakte zich zorgen, maar dat is nou precies de reden dat die draad er hangt", legt McFadden uit."Hij hoopt dat ik geen mensen elektrocuteer."