Ludiek protest: bewoners schommelen tegen bomenkap

WOERDEN - Inwoners van Woerden komen in actie tegen de kap van tientallen kastanjebomen. De gemeente wil de bomen bij het Exercitieveld kappen om de riolering te vernieuwen, maar inwoners zijn het daar niet mee eens en laten van zich horen.



De bomen moeten volgens de gemeente gekapt worden omdat de riolering, die eronder ligt, in slechte staat is en nu vervangen moet worden. Bovendien zijn de bomen ziek en hebben die nog maximaal tien jaar te leven. Zieke bomen zijn onvoldoende reden om de oude riolering te laten liggen, laat wethouder Bolderdijk weten in een brief aan de raad.



Bewoners zijn het daar niet mee eens. Zij wijzen op een onderzoek waarin staat dat de bomen nog makkelijk vijftien jaar mee kunnen. Bovendien wordt met het kappen van de kastanjebomen "een historisch landschap onherstelbaar beschadigd". Daarnaast gooit de gemeente hiermee onnodig geld van de inwoners van Woerden over de balk, vinden bewoners.



Daarom komen de bewoners in actie. Die hebben zich verenigd onder de naam 'Red de kastanjebomen'. De petitie die erbij hoort, is inmiddels ruim duizend keer ondertekend. Ze hebben vanavond twintig schommels opgehangen en gaan morgen om 14.00 uur protesteren om kenbaar te maken dat ze tegen de kap zijn.



Reacties

17-07-2020 08:42:15 jero

Oudgediende



WMRindex: 7.018

OTindex: 6

Laat de gemeente maar mooi lekker wachten tot die riolering knapt, en dan niets doen als de buurt gaat klagen over de stank overlast

17-07-2020 08:58:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.243

OTindex: 5.803



Inderdaad wordt het wel erg kaal als je @jero : Voor zover ik begrepen heb is kan de nieuwe riolering makkelijk een aantal meter verderop worden gelegd, waarbij de oude gewoon kan blijven liggen.Inderdaad wordt het wel erg kaal als je dit rijtje weghaalt. En wie weet hoe de boomchirurgie zich in vijftien jaar nog ontwikkelt; daarmee is steeds meer mogelijk wat vroeger voor onmogelijk werd gehouden.

17-07-2020 09:20:05 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.298

OTindex: 5.745

S @venzje : leg die riolering in de stoep, wip je ook de volgende keer makkelijker de tegels er uit. er worden in Nederland ondergronds zoveel kabels en leidingen en buizen dagelijks aangelegd, weggehaald, anders aangesloten. lijkt mij dat ze dat in Woerden ook wel kunnen

17-07-2020 09:33:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.481

OTindex: 78.539

Wat is er nu zieker, de riolering, de bomen of de gemeente? Wie van de drie moet er nu het eerst preventief geruimd worden?

17-07-2020 12:23:32 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.680

OTindex: 34.909

@MIADIA :

we hebben het hier over Woerden we hebben het hier over Woerden

17-07-2020 13:39:41 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.243

OTindex: 5.803





Het alternatief waar men het over heeft is dat enorme lege Exercitieveld naast de bomen. Daar liggen ook al kabels in voor de verlichting, daar kan ook gewoon een riolering naast worden gelegd.



Laatste edit 17-07-2020 13:40 @MIADIA : In de stoep, dat is hier nog binnen de boomspiegel. Daarmee verrinneweer je het wortelgestel en jaag je die kastanjes definitief over de kling. Dán kun je ze inderdaad beter gelijk kappen.Het alternatief waar men het over heeft is dat enorme lege Exercitieveld naast de bomen. Daar liggen ook al kabels in voor de verlichting, daar kan ook gewoon een riolering naast worden gelegd.

17-07-2020 14:10:39 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.553

OTindex: 1.795

@venzje :



Het alternatief waar men het over heeft is dat enorme lege Exercitieveld naast de bomen. Daar liggen ook al kabels in voor de verlichting, daar kan ook gewoon een riolering naast worden gelegd.



QuoteHet alternatief waar men het over heeft is dat enorme lege Exercitieveld naast de bomen. Daar liggen ook al kabels in voor de verlichting, daar kan ook gewoon een riolering naast worden gelegd.

Klic geraadpleegd?



Quote:

verrinneweer

Ik mag hopen dat je dit met opzet fout schreef Klic geraadpleegd?Ik mag hopen dat je dit met opzet fout schreef

17-07-2020 14:33:00 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.566

OTindex: 1.295





Verrinneweren



Maar wij gebruiken meestal het woord 'verruïneren', wellicht vandaar de misvatting?



Edit: Ach, ik zie wat je bedoelt, 'verrinneweren' is Zuid-Afrikaans, niet echt Nederlands. Oeps. Ik leer het ook nooit



.



Laatste edit 17-07-2020 14:35 @Grouse : Euh, verrinneweer is een gewoon woord hoor:Maar wij gebruiken meestal het woord 'verruïneren', wellicht vandaar de misvatting?Edit: Ach, ik zie wat je bedoelt, 'verrinneweren' is Zuid-Afrikaans, niet echt Nederlands. Oeps. Ik leer het ook nooit

17-07-2020 14:40:31 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.566

OTindex: 1.295

Mijn dank is oneindig



Edit: Schiet mij te binnen, op z'n Bosch zeggen wij ook iets in de trant van verrinneweren als we verruïneren bedoelen... Toeval?



.



Laatste edit 17-07-2020 14:42 @Grouse : Dat is het voordeel als je iemand en zijn manco's kentMijn dank is oneindigEdit: Schiet mij te binnen, op z'n Bosch zeggen wij ook iets in de trant van verrinneweren als we verruïneren bedoelen... Toeval?

17-07-2020 14:45:43 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.553

OTindex: 1.795



Maar zo zijn er heel veel woorden die in de spreektaal anders zijn dan de geschreven variant. @KhunAxe : Nee hoor, geen toeval. In de spreektaal wordt het vaak gebezigd. En niet alleen in Den Bosch en omstreken.Maar zo zijn er heel veel woorden die in de spreektaal anders zijn dan de geschreven variant.

17-07-2020 15:55:36 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.243

OTindex: 5.803

@Grouse :



Ik ben dol op Afrikaans en vind een Afrikaans woord soms veel passender dan het 'officiële' Nederlandse woord. (Zo ook hier.) En soms biedt het zelfs een prachtig alternatief voor iets waarvoor wij in Nederland alleen nog maar een Engelse term kennen.

Zo is mijn zakcomputer sinds kort niet meer voorzien van een 'touchscreen', maar van een streelpaneel. Dat is toch schitterend?

.



Laatste edit 17-07-2020 15:58 @KhunAxe : Inderdaad is het spreektaal in verschillende dialecten en is het Afrikaans.Ik ben dol op Afrikaans en vind een Afrikaans woord soms veel passender dan het 'officiële' Nederlandse woord. (Zo ook hier.) En soms biedt het zelfs een prachtig alternatief voor iets waarvoor wij in Nederland alleen nog maar een Engelse term kennen.Zo is mijn zakcomputer sinds kort niet meer voorzien van een 'touchscreen', maar van een. Dat is toch schitterend?

17-07-2020 16:04:56 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.243

OTindex: 5.803

@Grouse :



Klic geraadpleegd? QuoteKlic geraadpleegd? Nee, in dit geval volstond Streetview.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: