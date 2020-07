Man is zó dronken dat testapparaat politie op tilt slaat

Een automobilist in de Noordoostpolder had zaterdagmiddag zó veel gedronken dat hij de testapparatuur van de politie op tilt deed slaan.



De man was doorgereden nadat hij op een fietser was gebotst. Omstanders wisten hem even later te stoppen en schakelden de politie in. Die liet hem ter plekke een blaastest uitvoeren en daaruit kwam de hoogste score. De automobilist had veel te diep in het glaasje gekeken.



Bij een blaastest op het politiebureau in Emmeloord bleek dat de man een enorme dranklucht om zich heen had hangen. Die deed de apparatuur op tilt slaan, meldt de politie. De man werd vastgezet en de ruimte gelucht, daarna kon de ademanalyse alsnog plaatsvinden. Ook de politieauto waarin de man werd vervoerd, moest worden gelucht.



De verdachte heeft een nacht in de cel doorgebracht. De fietser was niet gewond, maar is wel geschrokken, aldus de politie. ‘Dit had veel erger kunnen aflopen!’

15-07-2020 09:29:46 venzje









Apparatuur die bedoeld is om alcohol op te sporen die niet tegen alcohol kan? Dat lijkt me niet zo handig. Ik vermoed dan ook dat het 'op tilt slaan' ergens anders aan lag.

15-07-2020 09:34:45 KhunAxe









@venzje : Ik denk dat 'op tilt' slechts een uitdrukking is om aan te geven dat het apparaat door de dranklucht een verkeerde meting gaf. Dat verklaart het luchten van dronkenlap en ruimte

15-07-2020 09:52:00 Mamsie









Het apparaat kon geen goede meting meer aangeven vanwege de adem die in zijn alcoholdampen zat.

15-07-2020 09:56:34 venzje









@KhunAxe : Dus een apparaat, dat specifiek gemaakt is om de hoeveelheid van een bepaalde stof te meten, meet verkeerd als er veel van die stof aanwezig is? Klinkt heel professioneel.

15-07-2020 10:18:59 KhunAxe









@Mamsie : Ach, laat 'm toch lieverd, we kennen elkaar inmiddels al te goed

15-07-2020 10:25:35 Mamsie









@KhunAxe : Ik móest even terugprikken, ik kon het niet laten....

15-07-2020 13:15:24 venzje











Als een apparaat, dat moet aantonen dat je veel alcohol hebt gebruikt, niet tegen veel alcohol kan, is het niet betrouwbaar. Dan werkt de politie dus kennelijk met onbetrouwbare apparatuur.

Mag ik dat raar vinden? Ja, want dit is WMR. @Mamsie : Nee, ik snap het helemaal niet.Als een apparaat, dat moet aantonen dat je veel alcohol hebt gebruikt, niet tegen veel alcohol kan, is het niet betrouwbaar. Dan werkt de politie dus kennelijk met onbetrouwbare apparatuur.Mag ik dat raar vinden? Ja, want dit is WMR.

15-07-2020 13:19:20 Sjaak









@venzje : Misschien moet het apparaat de alcohol in uitgeademde lucht vergelijken met de omgevingslucht. Als die lucht ook verzadigd is met alcohol, komt daar niks van terecht.

15-07-2020 13:43:49 venzje











Er bestaan advocaten die smullen van dit soort details. @Sjaak : Wie weet? Maar dat maakt het apparaat er nog steeds niet betrouwbaarder op.Er bestaan advocaten die smullen van dit soort details.

15-07-2020 13:57:32 Sjaak









@venzje : Er bestaan ook lieden die smullen van advocaatjes.

