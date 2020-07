Nachtrust Jochem Myjer bruut verstoord: Wakker worden, wakker worden!

LEIDEN - Cabaretier Jochem Myjer lag in de nacht van vrijdag op zaterdag lekker te slapen, toen hij werd gewekt door geluiden vanaf de straat. De Leidse grappenmaker schrijft op social media dat om 03.00 uur een groep jongeren of studenten voor zijn huis de act 'Wakker Worden, Wakker Worden' opvoerde. De sketch 'Wakker Worden, Wakker Worden' kreeg landelijke bekendheid nadat Myjer het had gebruikt in zijn voorstelling Adéhadé.

'Dank, ook namens mijn kinderen en de buurt', schrijf Myjer over de ode aan zijn adres. 'De tekst klopte, de uitspraak was iets minder wegens dronkenschap, maar het volume was bewonderenswaardig hard. Dat laatste kwam misschien omdat het op straat vrij stil was op dat tijdstip.'



De Sleutelstadbewoner heeft ook een tip voor de vocalisten. 'Volgende keer op een iets normaler tijdstip. Dan doe ik het graag een keer voor, in ruil voor een goede nachtrust.'



Tot slot geeft Myjer ook zichzelf de schuld. 'Ik heb dit volledig aan mij zelf te danken', schrijft hij onder meer op Facebook en Instagram. 'Het is een ultieme wraakactie voor alle mensen die dat fragment op hun telefoon als ‘wekker’ hebben of hebben gehad.'

Reacties

14-07-2020 18:45:58 Mamsie

De hele straat zal ervan 'genoten' hebben.

14-07-2020 19:10:38 GinnyWemel

, maar moet dat dan echt perse midden in de nacht? Ik snap volledig dat ze wraak willen nemen, maar moet dat dan echt perse midden in de nacht?

14-07-2020 21:43:08 botte bijl

waar hep dat nou voor nodig

