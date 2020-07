Man springt van twee hoog naar beneden om ruzie te sussen, maar raakt zwaargewond bij val

Iemand die woensdagavond een ruzie in het centrum van Rotterdam heeft willen sussen tussen twee mannen, is daarbij zwaargewond geraakt. Volgens getuigen zou hij van de tweede verdieping van een parkeergarage naar beneden gesprongen zijn.

Daarbij kwam hij uiteindelijk met zijn achterhoofd op de grond terecht, zegt de politie op basis van getuigeverklaringen.



Agenten troffen op het Kruisplein twee gewonde mannen. Een van hen had gevochten en zat onder het bloed. Ook lag er de man die tussenbeide had willen komen. Hij was dusdanig gewond dat er een traumahelikopter werd opgeroepen. Hij is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.



De andere vechtersbaas was weggerend, maar werd later aangehouden. Hij is opgepakt, net als de andere man die bij de vechtpartij gewond is geraakt.

