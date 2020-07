Zeilboot verliest mast bij Algerabrug

Een zeilbootje is zondagmorgen zijn mast verloren bij de Algerabrug tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. De schipper wilde onder de brug doorvaren, maar de mast raakte de brug.

Het schip heeft een tijdje klem gezeten onder de brug, totdat de mast afbrak. Die lag er niet meteen helemaal af. "Die lag er eerst half naast", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Daarna is de brandweer erbij gehaald om de mast los te maken."



Bij de aanvaring zijn geen gewonden gevallen. Het is niet bekend of er schade aan de brug is.

Reacties

14-07-2020 12:55:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.207

OTindex: 5.789

Schade aan de brug? Van een mastje? Hooguit een paar krassen in de verf, lijkt me.



Laatste edit 14-07-2020 12:55

14-07-2020 13:39:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.454

OTindex: 78.489

Quote:

De schipper wilde onder de brug doorvaren, maar de mast raakte de brug.



Die heeft zich in de hoogte verrekend en moet de brugklas maar eens overdoen. Die heeft zich in de hoogte verrekend en moet de brugklas maar eens overdoen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: