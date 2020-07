Zendmast lokale omroep Twente FM aangezien voor piraat, politie laat kabels doorknippen

Lokale omroep Twente FM is vrijdagochtend per ongeluk voor een deel uit de lucht gehaald. De beheerder van de mast in Wierden dacht dat de zender, die in de mast hing, van een piratenzender was. Onder politiebegeleiding zijn de kabels en de antenne doorgeknipt. "Dat ging met behoorlijk geweld", zegt voorzitter Wim Aarsen op de website van de omroep.



Het bestuur van de lokale omroep weet niet waarom dit is gebeurd. "Onze zender hangt al vele jaren op dezelfde plek in deze mast, precies volgens de vergunningen en afspraken. De beheerder had dus kunnen weten dat het de zender van Twente FM betrof en dat het niet ging om een piraat", zegt Aarsen.



De zender is niet compleet uit de lucht. In de regio Noordoost-Twente staan meerdere masten van de zender.



Hoe lang de zender in de regio Wierden uit de lucht is, is nog onduidelijk. "Op dit moment wordt geprobeerd contact te zoeken met de verantwoordelijken en wordt er hard gewerkt om de zender weer te herstellen."



De omroep overweegt een schadeclaim in te dienen. "Twente FM is door de actie in enkele delen van haar uitzendgebied niet te ontvangen en daardoor lijden adverteerders schade en kunnen we luisteraars niet bereiken."

Reacties

14-07-2020 10:21:12 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.207

OTindex: 5.789

Zeker € 12.000 schade. Ik denk dat er wel ergens iemand een flinke douw gaat krijgen.

14-07-2020 10:42:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.097

OTindex: 19.069

Ja ik vind dat die claim cultuur af en toe wel uit de klauwen loopt, maar hier hebben ze een goede reden.

14-07-2020 12:59:18 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.207

OTindex: 5.789

@BatFish : In dit geval gaat het dan ook helemaal niet om claimcultuur, want daarbij wil iemand er beter van worden. Hier is bewust grote schade aangericht en die moet gewoon vergoed worden.

14-07-2020 13:44:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.454

OTindex: 78.489

Quote:

De beheerder van de mast in Wierden dacht dat de zender, die in de mast hing, van een piratenzender was.



Iedereen weet toch dat je denken aan de paarden moet overlaten, die hebben een veel groter hoofd daarvoor.

