Kisten zijn het nieuwe wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups

Houten kisten zijn het nieuwe wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups. De afgelopen jaren is de gemeente Westerveld druk bezig geweest om het aantal natuurlijke vijanden van de rups, zoals sluipvliegen en sluipwespen, te vergroten. Daar moeten houten kisten bij gaan helpen.



"In de nesten zitten sluipvliegen en sluipwespen die eitjes afzetten in en op de rups. Daar kruipen larven uit", legt onderzoeker Silvia Hellingman uit. "De larven vreten de rupsen van binnenuit op. In plaats van een vlinder, komt er een vliegje of sluipwespje uit de rups."



Normaal gesproken worden de nesten opgezogen en direct verbrand. Daarmee verdwijnen ook de sluipvliegen en -wespen. Door de nesten eerst in kisten te plaatsen, kunnen de sluipvliegen en -wespen uitkomen en stijgt het aantal natuurlijke vijanden.



Gemeente Westerveld is samen met de Friese gemeente Weststellingwerf al jaren bezig met het verbeteren van de biodiversiteit. Zo worden er bermen op natuurlijke wijze gemaaid en ingezaaid met bloemen. Ook zijn er op verschillende plekken nestkasten geplaatst. Alles met het doel om de leefomgeving van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te verbeteren.



"Ik denk dat we het probleem op deze manier moeten aanpakken: het beestje op een natuurlijk wijze bestrijden", zegt Gertjan Dieters, groenbeheerder bij gemeente Westerveld. "Al zullen we de rups nooit kwijtraken, maar we kunnen het beestje wel in toom houden. Daar gaat het op dit moment om."

Reacties

14-07-2020 08:21:22 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.207

OTindex: 5.789

Dat wordt wat, als al die rupsen met kisten gaan lopen...

14-07-2020 10:39:05 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.493

OTindex: 1.271

Hopelijk is dit goed doordacht, het zou niet de eerste keer zijn dat het middel erger is dan de kwaal.

14-07-2020 13:41:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.454

OTindex: 78.489

@venzje :

Dat wordt wat, als al die rupsen met QuoteDat wordt wat, als al die rupsen met kisten gaan lopen...



Waarom niet? Ze hebben pootjes genoeg hoor! Waarom niet? Ze hebben pootjes genoeg hoor!

