Pool nu naaktfietsend door het centrum

GROU - De 27-jarige Pool die woensdagmiddag naakt door tuinen nabij De F√Ľke liep en door de politie uit een sloot is gehaald, is in herhaling gevallen.

Donderdagavond rond 21.00 uur zag iemand hem op de Kleine Buren fietsen, waarna hij zich uitkleedde. Daarna kwamen er bij de meldkamer nog twee meldingen binnen van mensen die de man zonder kleding hadden zien fietsen. Dankzij een telefoontje van medewerkers van Lidl aan de J.W. de Visserwei konden agenten hem daar aanhouden. De Pool verzette zich daarbij. Hier stopte de man mee, nadat hij in de politieauto was gezet. De politie heeft voor hem hulpverlening ingeschakeld.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: