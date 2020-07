Verwaarloosde Mercedes in Beijum weggesleept, Fiat Punto blijft nog even staan

De oude Mercedes op de Boelemaheerd in de stad-Groninger wijk Beijum wordt definitief weggesleept. De eigenaar had tot donderdagavond de tijd om de auto weg te halen. Dat is niet gebeurd en dus verwijdert de gemeente het verwaarloosde voertuig.Naar aanleiding van de berichtgeving over de verwaarloosde Mercedes, meldde een buurtbewoner dat er iets verderop in de Boelemaheerd nog een onbeheerde auto te vinden was, een Fiat Punto. Wordt dit deel van Beijum zo langzamerhand een soort autokerkhof? ‘Nee hoor’, zegt Fabio Manocchio, eigenaar van de Punto.‘De auto was van m’n vader, die is overleden. Vandaar ik ‘m nu bij mijn huis heb staan.’Een maand of zeven staat 'ie nu stil, vertelt Manocchio. ‘Hij ziet er inderdaad een beetje vies en een verwaarloosd uit. De wagen heeft emotionele waarde. En ik betaal netjes.’‘Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: hij staat al zo lang stil. Dat komt ook door die oude Mercedes. Maar ik vind het wel apart dat ze niet direct op mij afstappen en in plaats daarvan een mail naar RTV Noord sturen.’Per jaar worden er twintig auto’s onbeheerd achtergelaten, laat de gemeente Groningen weten. De eigenaar van de Mercedes, die lange tijd een doorn in het oog was voor omwonenden, is bekend bij de gemeente en mag gaan opdraaien voor de kosten.En de Punto, die sinds januari vorig jaar geen apk meer heeft? ‘Binnen twee maanden is-ie weg. Dan doe ik ‘m in de verkoop of helemaal weg,’ aldus Manocchio.