Drie keer kussen verleden tijd door corona

BILTHOVEN - De Nederlandse gewoonte om elkaar bij een ontmoeting of verjaardag drie keer te zoenen, komt misschien niet meer terug. Sociaal-psychologe Els van Schie van de Corona Gedragsunit van het RIVM zegt dat vandaag in gesprek met de Volkskrant.



Volgens het RIVM in Bilthoven ligt het voor de hand dat gewoonten blijvend veranderen doordat mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden. "We gedragen ons anders dan voorheen. We geven geen hand en zitten op afstand van elkaar. Vier maanden verder doen we dit nog steeds", zegt de psychologe.



In het artikel erkent ze dat veel mensen moeite hebben om de maatregelen te volgen. Uit eigen onderzoek van de nieuwe gedragspsychologische afdeling van het RIVM blijkt dat zes van de tien mensen de regels verwarrend vinden. Van Schie pleit daarom voor meer onderzoek naar welke maatregelen begrijpelijk en uitvoerbaar zijn voor het publiek.

Reacties

13-07-2020 10:20:18 stora

Ik vind dat 3 x kussen ook overdreven.

Maar de mensen volgen nu de regels , maar zo gauw er een remedie is voor het virus dan bepalen mensen zelf weer of ze 2 of 3x gaan kussen. Dat kan niemand ze opleggen.

13-07-2020 10:36:06 KhunAxe

Of je nou 1x kust of 3x, dat maakt dan ook geen donder meer uit, wat je hebt geef je ook in 1x kussen door aan de ander. @stora : Ik kuste mijn moeder en mijn zus altijd op de platte bek. Mijn moeder is inmiddels overleden, maar als het goed is komt mijn zus in november op vakantie. Moet jij eens raden waar ik haar zal zoenen.. Precies! Gewoon net als altijd, op de platte bek.Of je nou 1x kust of 3x, dat maakt dan ook geen donder meer uit, wat je hebt geef je ook in 1x kussen door aan de ander.

13-07-2020 10:42:46 stora

@KhunAxe , het gaat volgens mij om de gewoonte om elkaar 3 x te kussen bij een begroeting. Nu zoent niemand elkaar en geeft niemand de ander een hand, om de ander niet te besmetten.

13-07-2020 10:49:16 KhunAxe

Ik kus verder sowieso niemand ter begroeting.. @stora : Ik weet waar het over gaat kerel, ik trachtte aan te geven dat wat mij betreft er niets verandert, ik blijf gewoon doen wat ik al jaren doe. Moet wel eerlijk zeggen dat ik enkel mijn zus nog zo begroetIk kus verder sowieso niemand ter begroeting..

13-07-2020 11:02:50 KhunAxe

@merlinswit : Want? We hebben het hier over mensen niet behorende tot je eigen gezin... Mensen van buiten je gezin die je begroet of feliciteert

13-07-2020 11:14:33 MIADIA

S iemand bekend met het lied 'aanraking' van jentl en de boer?

13-07-2020 13:54:48 botte bijl

als dat gelebber niet meer hoeft, dan scheelt dat weer met make-up bijwerken

