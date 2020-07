Uit water gehaalde Ferrari blijkt gestolen in jaren '90

De door duikers aangetroffen Ferrari die donderdagochtend uit het water is gehaald, blijkt begin jaren '90 gestolen te zijn. Inmiddels is het zo lang geleden dat de zaak is verjaard en vervolging niet meer mogelijk is.



De Ferrari Mondial uit 1987 werd enkele jaren na de aankoop gestolen, meldt de politie vrijdag. De eigenaar van het voertuig deed toen aangifte, maar van zowel de dader als de auto ontbrak elk spoor.



Daar kwam in juni van dit jaar verandering in toen brandweerduikers tijdens een oefening iets opmerkelijks zagen in het IJ. Een paar dagen later werd er verder onderzoek gedaan en bleek dat het om een Ferrari ging.



Het uit het water takelen van het voertuig uit het water trok veel bekijks. Uiteraard werd er veel gespeculeerd over hoe de auto daar terecht kon komen, maar volgens de politie is er van zowel de zaak als de Ferrari niet veel meer over. 'Sporen zijn er niet meer en de auto gaat naar de sloop. Wat ons betreft is het dossier gesloten.'

