Toeristen rijden gehuurde Maserati vast op strand in Zuid-Holland

De politie in Noordwijk, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, is wel gewend aan dure bolides in de omgeving, maar moet er vast raar van opgekeken

Reacties

12-07-2020 14:19:39 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.094

OTindex: 19.049

Quote:

De onfortuinlijke toeristen die de kostbare huurauto hadden gehuurd, ??? Onfortuinlijk? Compleet achterlijk lijkt me een betere omschrijving ??? Onfortuinlijk? Compleet achterlijk lijkt me een betere omschrijving

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: