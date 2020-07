Auto belandt in het water in Den Haag, bestuurder neemt lachgasballon op het dak

Een Volkswagen Polo is vanmorgen in het water beland aan de Calandkade, in de Nederlandse stad Den Haag. De bestuurder wist uiteindelijk zelf uit het

Reacties

12-07-2020 13:54:15 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 387

OTindex: 371

Wnplts: Velsen Noo





En voor dat soort nietsnutten moeten de hulpdiensten gewoon uitrukken en hun werk doen.Schandelijk !



Als ik bij mijn moeder op bezoek ga, die in Schalkwijk woont, moet ik oppassen dat ik niet over die metalen lachgaspatronen rijd en ze lanceer tegen een andere auto. Het ligt er vol mee.



12-07-2020 14:07:52 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.444

OTindex: 2.786



Was niet erg geweest, want hij vind het ook niet erg om met een ballon aan zijn bek achter het stuur te zitten. @Ronnymij , deze had zichzelf bijna verzopen.Was niet erg geweest, want hij vind het ook niet erg om met een ballon aan zijn bek achter het stuur te zitten.

12-07-2020 14:17:45 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.094

OTindex: 19.049

Ik hoop dat alle kosten (reddingsdiensten, ophaalkosten van de auto en alles wat er bij komt kijken) volledig aan hem doorberekend wordt.

