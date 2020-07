Vrouw doet voor het eerst mee met loterij en wint meteen de volle pot

Een Australische vrouw heeft de jackpot gewonnen nadat ze voor het eerst ooit een loterijticket kocht. “Ik kan het niet geloven”, klinkt het.



De vrouw uit Sydney was enkele dagen geleden in New South Wales. Op een bepaald moment passeerde ze een krantenwinkel en kreeg ze het idee om een lotje te kopen. De trekking vond afgelopen dinsdag plaats en wat bleek? De vrouw had de hoofdprijs gewonnen, maar liefst 50 miljoen dollar (44.286.038 euro). “Ik kan het niet geloven. Ik sta te trillen op mijn benen. Ik ben geschokt, enorm geschokt”, vertelde ze aan 7news.



Voor hetzelfde geld was er geen winnaar komen opdagen, want de vrouw was compleet vergeten dat ze een lotje gekocht had. “Een vriendin belde me op en zei me dat de bewuste krantenwinkel het winnende lot verkocht had. Toen keek ik naar de cijfers op mijn ticket…”, klinkt het.



De geluksvogel weet nog niet echt wat ze met het geld gaat doen. “Eerlijk? Ik kan momenteel niet helder denken. Ik blijf sowieso werken, maar oh mijn God, ik weet het niet”, besluit ze.

