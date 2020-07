Na hitterecord nu sneeuw in Verkhoyansk

Het werd abnormaal koud in het noorden van Jakoetië: de inwoners van het district Verkhoyansk werden op 5 juli wakker met verse sneeuw.Enkele dagen daarvoor klaagde de lokale bevolking nog over het warme en droge begin van juli, met een temperatuur van de lucht die op 1 juli opliep tot + 27 ° C met brandende bossen.Eerder, op 17 juni, zag dit district een wereldrecord voor het noordpoolgebied van maar liefst 38C.Maaar nu is het weer abnormaal koud in het noorden van Jakoetië; de inwoners van het district Verkhoyansk werden op 5 juli wakker met verse sneeuw. Afbeeldingen: Er begonnen bosbranden in verschillende delen van het afgelegen district dat wereldwijd bekend staat om de koudste bewoonde stad ter wereld, Verkhoyansk, een eer die overigens ook door een andere Yakutiaanse nederzetting Oymyakon geclaimd wordt.Verkhoyansk heeft ook het record voor het grootste temperatuurbereik op aarde, van -67,8 ° C in de winter en - sinds juni - tot het nieuwe record van 38 ° C in de zomer.Het district Verkhoyansk heeft zijn reputatie zeker waargemaakt.‘Waar is onze plus 38C gebleven?’ vragen de koukleumende inworers zich nu af.Mogelijk komt het warme weer weer terug.