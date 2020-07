Ford-rijder geflitst met 703 km/u

Een inwoner van de Italiaanse stad Offagna is geflitst met een snelheid van 703 km/u met zijn Ford Focus. Hoewel dit model een topsnelheid heeft van 250 km/u, moet de man de boete toch betalen.



Wanneer de gegevens van de flitspaal zouden kloppen, had de man tien keer sneller gereden dan de ter plekke geldende maximumsnelheid. De eigenaar van de Ford kreeg een boete thuisgestuurd van 850 euro. Ook kreeg hij tien strafpunten op zijn rijbewijs.



Hoewel de nieuwe Focus ook wordt geleverd met een ST-uitvoering die is voorzien van een 2,3 liter motor die 280 pk sterk is, snapt iedereen dat een snelheid van meer dan 700 km/u het gevolg moet zijn van een storing.



De automobilist met de naam Giovanni Strologo belde met het lokale snelwegcomité voor uitleg. Verrassend genoeg werd zijn bekeuring niet ingetrokken. Een woordvoerder van het snelwegcomité vertelde de man dat hij de boete moest betalen. Pas daarna zou hij protest aan kunnen tekenen.

Reacties

11-07-2020 18:25:52 Emmo









Ieder weldenkend mens kan begrijpen dat een snelheid voor een wegvoertuig van 700 km/u onhaalbaar is. Het is niet voor niets dat de snelheid van de TGV (voldoende vermogen) beperkt blijft tot ca 500 km/h.

Maar ambtenaren en logisch verstand, eventueel met enig verstand van natuurkundige begrippen, zijn twee onverenigbare grootheden.

Bij deze aangetoond.

11-07-2020 21:22:14 Lennox









Dit is in Nederland ook zo. Als je een boete aan wil vechten moet je hem eerst betalen en dan pas kun je bezwaar aantekenen.

11-07-2020 22:55:06 Grouse











Ik heb anderhalf jaar geleden een boete gehad die ik aangevochten heb en na een jaar is hij kwijtgescholden. Als die tijd hoefde ik niets te betalen. @Lennox : Nee hoor. Sterker nog, als je de boete aanvecht hoef je hem niet te betalen tot een uitspraak.Ik heb anderhalf jaar geleden een boete gehad die ik aangevochten heb en na een jaar is hij kwijtgescholden. Als die tijd hoefde ik niets te betalen.

12-07-2020 00:41:54 mehor

Puur theoretisch is deze snelheid haalbaar, maar dan wel met een geprepareerd voertuig.



Iedereen kan iedereen dus weten dat deze snelheid nooit gereden is, maar helaas zijn regels belangrijker dan logisch nadenken.



https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldsnelheidsrecord_op_land



Laatste edit 12-07-2020 00:43

