Kinderen tot 10 dagen lang eenzaam opgesloten in Chinees kamp tegen internetverslaving

Een groep mannen die een zelfverklaard genezingscentrum voor internetverslaving runde in het zuidoosten van China is veroordeeld tot een gevangenisstraf. Ze hebben kinderen tot tien dagen lang vastgehouden hebben in eenzame opsluiting.



Vier mannen werden dinsdag schuldig bevonden aan illegale opsluiting nadat ze twaalf jongeren tot tien dagen lang eenzaam hebben opgesloten om hen van hun internetverslaving te genezen, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten. Elf van de slachtoffers waren op het moment van de gebeurtenissen jonger dan 18 jaar.



In 2017 kondigde de lokale overheid al aan dat het een onderzoek zou uitvoeren naar beschuldigingen van strenge lichaamsstraffen in de Yuzhang Academy, een ‘instituut voor morele verbetering’ gelegen in de provincie Jiangxi. In het instituut werden internetverslaafde jongeren en jongeren die weigerden te studeren opgevangen. Ze zouden er stokslagen hebben gekregen en opgesloten zijn geweest in kleine zwarte kamertjes met niks dan een emmer en een deken, berichtte de Chinese staatskrant Global Times destijds. Nu zijn vier van de daders dus veroordeeld. Ze kregen een gevangenisstraf van respectievelijk drie, twee jaar en zeven maanden en elf maanden.



De Yuzhang Academy is niet de enige faciliteit in het land waar jongeren in boot camp-stijl moeten afkicken van hun internetverslaving. In China zijn de laatste tien jaar honderden van dit soort centra opgericht nadat de overheid in 2008 internetverslaving als een mentale stoornis erkende, schrijft CNN. Een hele reeks negatieve berichten en beschuldigingen van ernstig fysiek misbruik zorgden er echter voor dat de bezorgdheid over dit soort kampende afgelopen jaren is gegroeid. In 2014 stierf er een 19-jarig meisje in een internetverslavingskamp in de stad Zhengzhou nadat ze herhaaldelijk was geslagen door de begeleiders. Andere berichten beschuldigen dit soort kampen ervan gebruik te maken van controversiële behandelingen zoals elektroshocktherapie.



De Chinese overheid doet er alles aan om kinderen van het internet te houden. Naast de gekende censuur en strakke overheidscontrole die al bestond, introduceerde de Chinese overheid in 2019 een anti-verslavingssysteem voor kinderen door een “jongerenmodus” aan 18 populaire videosites toe te voegen. Daarmee werd de inhoud en de gebruikstijd van de site beperkt. Voor jongeren onder 18 jaar is er tevens een avondklok ingesteld om hen te doen stoppen met het nachtelijk online gamen: tussen 22 uur en 8 uur kan niet gespeeld worden. Op weekdagen kunnen ze 90 minuten spelen, in het weekend tot 3 uur.

Reacties

11-07-2020 17:30:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.578

OTindex: 34.884

wat zullen die kinderen na die "behandeling" blij zijn als ze hun internet weer terug krijgen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: