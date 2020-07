8-jarige jongen raakt met voet bekneld in een schommel op Urk en breekt zijn been

Een 8-jarige jongen is gisteren in het Wilhelminapark op Urk met zijn voet bekneld geraakt in een schommel. De jongen is met eigen vervoer naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is geopereerd aan een beenbreuk. Dat meldt de gemeente Urk in een persbericht.



Volgens de gemeente maakt de jongen het goed, maar verblijft hij nog wel in het ziekenhuis. Het speeltoestel waarin hij bekneld raakte, is een schommel voor kinderen met een beperking.



De gemeente heeft het ongeval gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Of de betreffende schommel nog gebruikt mag worden, is niet bekend. De gemeente heeft vanwege het ongeval ook andere speelvoorzieningen kritisch bekeken. Dat heeft geleid tot sluiting van de skatebaan in het park, eerst moeten de randen opnieuw gekit worden voordat er weer mag worden geskatet.

Reacties

11-07-2020 12:42:11 De Paus

Oudgediende



S Quote: Het speeltoestel waarin hij bekneld raakte, is een schommel voor kinderen met een beperking.



Zo is het maar net, de schommel was voor kinderen MET een beperking. Kinderen die GEEN beperking hebben, krijgen die er bij deze schommel gratis bij.



11-07-2020 12:46:23 KhunAxe

Erelid



.



Laatste edit 11-07-2020 12:47 Ontzettend slordig!! Hier hadden voor opening en tijdens gebruik regelmatig experts naar moeten kijken, niet een of andere gemeenteambtenaar. Zeer kwalijke zaak!

11-07-2020 17:24:32 Mamsie

Oudgediende



Quote:

is een schommel voor kinderen met een beperking



Maar mijn kind heeft geen beperking!

Geeft niet, daar kan ter plaatse in voorzien worden! Krak! ziet u wel, geregeld! Klaar terwijl u wacht!



Laatste edit 11-07-2020 17:25 Maar mijn kind heeft geen beperking!Krak!

11-07-2020 17:28:51 botte bijl

Stamgast



@Mamsie :

je vraagt toch wel eerst een prijsopgave je vraagt toch wel eerst een prijsopgave

