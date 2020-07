Amateur paleontoloog is Neanderthaler op het spoor

Het kriebelt flink bij amateur paleontoloog Frans Roescher uit Almere. Het zou zomaar kunnen dat hij binnenkort stuit op een grootse ontdekking: resten van een Neanderthaler. "Ik kan 'm bijna ruiken, zo dichtbij zijn we", aldus Roescher.



De spanning heeft alles te maken met zandwinning voor de kust van Almere en Lelystad. Het zand wordt gebruikt om grond op te spuiten voor nieuwbouwprojecten in Amsterdam. "Er is één specifieke zandwinningsput en die is bijzonder. Daar zijn al zoveel gave vondsten uit te voorschijn gekomen. Zo goed, en zo veel, dat het niet anders kan dan dat er iets van een Neanderthaler in de buurt moet liggen."



Waar hij precies zoekt, houdt hij overigens strikt geheim. Roescher: "Anders wordt het gebied natuurlijk meteen door iedereen overlopen."



Mocht de Almeerder tijdens zijn zoektocht, in het opgespoten zand, een bot van een Neanderthaler vinden, dan is dat uiterst bijzonder. Slechts een keer eerder werden er resten van een Neanderthaler gevonden in Nederland. Dat was in 2001 aan de Zeeuwse kust. Het ging om een stukje schedel.



De amateur paleontoloog deed al eerder een bijzondere vondst. Zo'n 21 jaar geleden. "In Almere vond ik een rib van een wolharige mammoet. Daar zaten wat inkepinkjes in. Eerst hield ik het voor mijzelf, maar heb toen een deskundige ernaar laten kijken. Die concludeerde dat het mammoetbot bewerkt was door een Neanderthaler."



Roescher trekt er vaak op uit om botten te vinden. Veel heb je er niet voor nodig, zegt hij. "Je hebt vooral geduld nodig. Soms gaan er dagen voorbij dat je niets vindt en soms vind je zo vijf dingen." Een groot deel van zijn vondsten zijn te zien in het Erfgoedhuis in Almere.



Amsterdammer of Flevolander?

Bang dat 'zijn' Neanderthaler straks wordt gevonden in de hoofdstad en daardoor als Amsterdams wordt gezien, is hij niet. "Nee hoor, dat zand komt uit een zandput hier voor de kust. Die Neanderthaler is gewoon Flevolander. Ook al ligt hij op een zandvlakte in Amsterdam."

Reacties

10-07-2020 16:32:32 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.562

OTindex: 34.882

Quote:

Die Neanderthaler is gewoon Flevolander. Ook al ligt hij op een zandvlakte in Amsterdam

die Neanderthaler zegt er toch niks van die Neanderthaler zegt er toch niks van

10-07-2020 16:48:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.434

OTindex: 78.445

Quote:

. "Ik kan 'm bijna ruiken, zo dichtbij zijn we", aldus Roescher.



Zou zo'n lijk na al die tijd nog steeds zo erg stinken? Zou zo'n lijk na al die tijd nog steeds zo erg stinken?

10-07-2020 17:16:16 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.681

OTindex: 38.392

Kan die man niet even een signalement verstrekken? Zo is het zoeken naar een naald in een hooiberg.

