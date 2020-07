Aardappeltelers trekken klacht tegen Lidl in: We zaten ernaast

De klacht die de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) uit Dronten indiende tegen supermarkt Lidl, is ingetrokken. De aardappeltelers stapten naar de Reclame Code Commissie vanwege een 'misleidende' reclame.



Maar daar komen ze nu dus van terug. "We hebben ons vergaloppeerd", zegt POC-woordvoerder Keimpe van der Heide. De Lidl gaf in een advertentie aan aardappeltelers te steunen. Maar volgens Van der Heide was daar geen sprake van, de frietaardappelen zouden onder de kostprijs zijn ingekocht.



Na navraag bij leverancier van de aardappelen aan Lidl bleek dat er wel degelijk een goede prijs is betaald door de supermarktketen. Van der Heide: "Daarmee is de kous af. Dit bewijst gelukkig ook dat het wél kan om de frietaardappels tegen een goede prijs in te kopen. Daar zijn wij als aardappeltelers natuurlijk erg blij mee."



Lidl weet dat de klacht is ingetrokken en laat het hier verder bij.

