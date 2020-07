25-jarige Almeerder vlucht voor politie, maar stuit op betonblok

Een wilde achtervolging is maandagavond voor een 25-jarige Almeerder pijnlijk geƫindigd. De bestuurder zag de politie bij de A1 ter hoogte van parkeerplaats Hackelaar en ging er op hoge snelheid vandoor. Hij dacht de politie te slim af te zijn door te vluchten via het gras. Daar stuitte hij al gauw op een betonblok, dat abrupt een einde maakte aan de achtervolging.



De bestuurder is door de politie aangehouden op verdenking van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed van amfetamine.



Het voertuig is veiliggesteld voor nader onderzoek.

Reacties

10-07-2020 12:13:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.430

OTindex: 78.436

Die heeft geen bord voor zijn kop maar een heel blok beton....

10-07-2020 13:27:02 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.164

OTindex: 5.779

Aan de voorruit te zien had hij ook zijn gordel niet om.

10-07-2020 13:35:24 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.413

OTindex: 1.213

@venzje : Laten we hopen dat hij op z'n minst er een zeer stevige hoofdpijn aan heeft overgehouden!

