Ludiek verkeersbord op Wormerse Veerdijk niet voor de kat z'n viool: 'Poes gaat voor'

WORMERLAND - Wie poes Smoes aanrijdt, krijgt een zwemles in de Zaan. Met die ludieke boodschap waarschuwen woonbootbewoners Clemens en Esther automobilisten op de Veerdijk hun snelheid te matigen en voorrang te verlenen."Rijdt je 'Smoes' aan...Dan leer je zwemmen in de Zaan", luidt de handgeschreven boodschap op een verkeersbord. Toegegeven, de boodschap is zo klein dat weinig automobilisten het kunnen lezen. Dat geldt niet voor de boodschap ernaast, in een groter lettertype: poes gaat voor.Dat de boodschap opvalt, blijkt wel uit de talloze voorbijgangers die het bord op de foto zetten. Clemens heeft het voorrangsbord voor 'poes' met een knipoog gemaakt, al hoopt hij er wel een serieuze boodschap mee uit te dragen. "Dat ze er rekening mee houden dat hier dieren lopen." Esther vult hem aan: "Of kinderen, de boodschap is algemeen. Niet alleen voor katten of honden.""Automobilisten rijden regelmatig te hard", zegt Clemens. Zonde, vindt het stel, want tijdens het rijden kun je ook genieten van de mooie Zaan. Dat doen de kattenliefhebbers zelf ook graag op hun woonboot.Het bord maakt de tongen los, en Clemens en Esther hopen dat andere mensen hun voorbeeld volgen. "Ik vind dat er in Wormerland veel meer van dit soort borden mogen en kunnen komen. Dat maakt het wat ludieker en niet zo stijf", aldus Clemens.De baasjes hopen dat het bord automobilisten aanspreekt en ervoor zorgt dat katten, maar ook kinderen, veilig op de Veerdijk kunnen blijven spelen.