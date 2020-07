Zoektocht naar vallend object uit vliegtuig levert niets op

Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en de hulpdiensten hebben maandag in de middag en avond rond een van de landingsbanen van Schiphol gezocht naar een object dat uit een vliegtuig gevallen zou zijn. Een automobilist had iets zien vallen van het landingsgestel van een een vliegtuig en maakte daar melding van.



Er werd niets gevonden, zo liet een woordvoerder van de Marechaussee weten. Ook een kijkje bij het vliegtuig leverde geen aanknopingspunten op. Wel kon worden uitgesloten dat het om een deel van het vliegtuig ging, omdat er geen onderdelen van het toestel ontbraken.



Tegen NH Nieuws zei een woordvoerder van de veiligheidsregio dat de zoektocht niets heeft opgeleverd. 'Het kan van alles zijn geweest. Een vogel, maar ook een verstekeling', aldus de woordvoerder. Om dat laatste uit te kunnen sluiten is er ook nog door duikers gezocht in nabijgelegen water. Maar ook daar werd niets gevonden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: