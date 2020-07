Aan dit dieet zit een raar luchtje

Er zijn tegenwoordig heel wat diëten die je kan volgen om af te vallen, het ene al gekker dan het andere. Zo eten sommigen alleen fruit, vasten anderen zestien uur per dag en eten nog anderen geen koolhydraten. Of dat allemaal ook goed is voor je gezondheid, is nog maar de vraag. En nu is er weer een nieuw dieet dat de wenkbrauwen doet fronsen.



Het bizarre dieet kwam onder de aandacht van het publiek toen een vrouw op Reddit vroeg hoe anderen dachten over de nieuwe manier van eten van haar vriend. Hij beschouwt zichzelf namelijk als ‘beanatarian’ en eet alleen maar bonen.



“Mijn vriend vertelde me drie weken geleden dat hij vanaf nu een bonendieet gaat volgen. Hij eet dus alleen verschillende soorten bonen. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar sindsdien heb ik hem niets anders dan bonen en multivitamines zien eten. Hij benadrukt dat bonen alle voedingsstoffen bevatten”, aldus de vrouw op Reddit.



De man in kwestie maakt dus elke dag bonen klaar als maaltijd, altijd een beetje anders om af te wisselen. Sinds de post op Twitter verscheen, ruziën internetgebruikers over het feit of bonen al dan niet alle nodige voedingsstoffen bevatten. De enige beroemdheid die de man al voorging, is Beau Miles. De atleet en filmmaker at gedurende veertig dagen niets anders dan bonen en legde het hele proces ook vast op beeld. Conclusie? Hij was na afloop van het experiment gezond, maar voelde zich moe, prikkelbaar en zijn loopprestaties gingen erop achteruit.



Hoewel bonen er goed zijn voor de gezondheid en een goede aanvulling vormen op je dieet, wil dat niet zeggen dat ze ook in al je behoeftes voorzien. Ze bevatten nu eenmaal niet dezelfde vitamines als bijvoorbeeld groenten en fruit. Sowieso is het geen goed idee om slechts één soort voedsel te eten omdat er dan tekorten ontstaan. Zegt het bonendieet je wel wat, dan kan je deze toch maar beter overslaan. Eén portie bonen per dag, aangevuld met groenten, fruit en andere etenswaren, is meer dan genoeg.

Reacties

09-07-2020 11:15:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.427

OTindex: 24.971

Mijn moeder zei meer dan veertig jaar terug al: "als je van alles wat eet, dan zit het het goede er altijd wel tussen". Met andere woorden: "Eet gevarieerd". Eenzijdige voeding is niet aan te bevelen.

09-07-2020 11:24:56 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.396

OTindex: 1.205





Maar ik heb trek gekregen in bonen, ik ga denk ik een blik opentrekken voor mijn avondmaal, witte bonen in tomatensaus! @Emmo : Jouw moeder was een wijze vrouw, inderdaad, als je gevarieerd eet zit er altijd wel iets tussen dat gezond isMaar ik heb trek gekregen in bonen, ik ga denk ik een blik opentrekken voor mijn avondmaal, witte bonen in tomatensaus!

09-07-2020 11:28:55 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.739

OTindex: 7.776

Dus er is in die veertig jaar niets veranderd.. (Alleen hebben we niet dezelfde moeder. ) @Emmo : Zegt mijn moeder ook altijd.Dus er is in die veertig jaar niets veranderd..(Alleen hebben we niet dezelfde moeder.

09-07-2020 11:32:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 45.427

OTindex: 24.971

@KhunAxe :

Beans, beans the musical fruit

The more you eat the more you toot

The more you toot the better you feel

And then you're ready for another meal



(gelezen van Stephen King) Beans, beans the musical fruitThe more you eat the more you tootThe more you toot the better you feelAnd then you're ready for another meal(gelezen van Stephen King)

09-07-2020 11:39:01 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.396

OTindex: 1.205





Ik heb dus de daad bij het woord gevoegd en zit op dit moment aan een bowl gebakken witte bonen in tomatensaus met daarin een paar versnipperde hotdogs. Lekker!!



Edit: Op! En het was lekker! Maar morgen eet ik toch weer iets anders.



.



Laatste edit 09-07-2020 11:46 @Emmo : LeukIk heb dus de daad bij het woord gevoegd en zit op dit moment aan een bowl gebakken witte bonen in tomatensaus met daarin een paar versnipperde hotdogs. Lekker!!Edit: Op! En het was lekker! Maar morgen eet ik toch weer iets anders.

09-07-2020 11:59:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.420

OTindex: 78.411

Eens even naar de winkels, kijken wat wij vanavond eten. Zou best wel iets van barbecue kunnen worden.

Even zoeken naar malse doorregen karbonaadjes. Stokbrood en komkommer heb ik al.

09-07-2020 12:22:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.425

OTindex: 73.664



Misschien heeft hij last van teveel gas in zijn hoofd

Krijgen we ook te horen hoelang hij dit dieet vol houdt?

2 dagen of 2 weken?



@Emmo : Waarom eet hij multivitamines, als alles wat hij nodig heeft -zogenaamd- in de bonen zit? Volgens mij spreekt hij zichzelf tegen.Misschien heeft hij last van teveel gas in zijn hoofdKrijgen we ook te horen hoelang hij dit dieet vol houdt?2 dagen of 2 weken?

09-07-2020 12:57:19 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.544

OTindex: 34.876



als je streng vegaan eet, dan schijnt de gasvorming mee te vallen. dat klopt ook met zijn vaststelling dat zijn loopprestaties achteruit gingen. hij kreeg geen ondersteuning van een raketaandrijving tenslotte het is waar dat in peulvruchten nagenoeg geen vitamines zitten. samen met de multivitamines zal hij het allermeeste binnen krijgen wat nodig is, maar ik garandeer niet dat het in een goed opneembare vorm isals je streng vegaan eet, dan schijnt de gasvorming mee te vallen. dat klopt ook met zijn vaststelling dat zijn loopprestaties achteruit gingen. hij kreeg geen ondersteuning van een raketaandrijving tenslotte

