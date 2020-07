Deze vader liep vijf weken langer partnerverlof op 57 minuten mis

Minder dan een uur, het scheelde maar 57 minuten. De kerngezonde zoon van Jordy Kramer (36) kwam op 30 juni om 23.03 ter wereld. En dat betekent: geen vijf weken partnerverlof voor de vader, maar vijf dagen. ,,We vallen net buiten de boot.”



Vanaf 1 juli hebben partners recht op vijf weken partnerverlof, bovenop de vijf dagen die ze al kregen bij de bevalling. Voor Jordy Kramer (36) ging het erom spannen. Zijn vrouw was eind juni uitgerekend van hun derde kindje. Toen hij op 30 juni thuis kwam uit zijn werk, voelde z’n vrouw een beetje gerommel. ,,Ik dacht toen nog: ‘We gaan het wel redden’. We hebben al twee kinderen en toen duurden de bevallingen heel lang.”



Tegen de verwachting in was het echter ‘zo gepiept’. Om 23.03 werd zijn zoon geboren, vlak voor middernacht, en daarmee kon hij fluiten naar vijf extra weken partnerverlof. ,,Rond een uurtje of 22.00 ’s avonds dachten we dat we het gingen redden”, zegt Kramer. Maar de verloskundige kwam rond 22.30 en keek hem met een blik van: dit gaat toch sneller dan je denkt. ,,Het belangrijkste is natuurlijk dat het goed gaat met onze zoon en dat hij gezond is en op het moment zelf denk je er niet aan. We wisten op dat moment nog niet of we een zoon of dochter zouden krijgen, dus daar waren we ook mee bezig.”



Net niet

Toch besefte Kramer al snel wat het betekende: ,,Om iets voor middernacht kreeg ik een bericht van mijn beste maatje. Je hebt het gehaald! Ik moest antwoorden met: ‘Nou, net niet.’” Ook zijn vrouw kreeg berichtjes. ,,We hebben het er voor de grap nog over gehad om een uurtje later op te schrijven, maar dat voelde echt niet goed. Dat gingen we niet doen.”



Eigenlijk wil hij niet klagen, zegt hij. ,,Ik moet natuurlijk niet mopperen. Het gaat hartstikke goed en het is een mooi kereltje.” Vorige week was hij vrij, deze week nog twee dagen. ,,En dan is het gedaan met het verloffeestje en moet ik vrije dagen gaan inzetten.” Een meevaller voor Kramer: hij is projectontwikkelaar in de bouw en hij hoeft maar een paar weken te overbruggen tot de bouwvak waarin hij drie weken verplicht vrij is.



Overgangsregeling

,,Ik heb zelfs nog met het UWV gebeld of het mogelijk was om gebruik te maken van een overgangsregeling”, vertelt Kramer. Helaas zat dat er niet in. ,,Het UWV voert uit wat er door de overheid bedacht is, en daar was geen overgangsregeling bij. Ik denk dat het beter was geweest als je vanaf januari iedere maand een weekje erbij kreeg. Dan kun je vijf dagen mislopen, maar niet vijf weken.”



Als hij het had gekregen, had hij het zeker weten opgenomen, ook al krijg je niet 100 procent, maar 70 procent van je salaris doorbetaald. ,,Ik heb al twee jonge meiden en het is hartstikke tof om de eerste weken van zo dichtbij mee te maken. Het is alleen maar goed als de vader de kans krijgt om eraan te wennen en de partner te ondersteunen, want het is niet altijd makkelijk voor de vrouw in huis.” En Kramer heeft nog een positieve draai eraan weten te geven: ,,Bij mijn twee dochters kreeg ik maar twee dagen verlof. Nu zijn het er al vijf. Zo zie ik het dan maar. En ik heb een gezond kind en met moeders gaat ook goed. Dat is uiteindelijk - heel cliché - toch het allerbelangrijkste.”

09-07-2020 08:36:43 stora

En die vrouw kon niet een uurtje haar knieën goed tegen elkaar houden?

09-07-2020 08:47:14 venzje

@stora : Bevallen is een autonoom proces van het lichaam. Daar doe je als vrouw weinig tegen. Je kunt het lichaam een beetje beïnvloeden door de kracht van de geest, maar daar houdt het ook mee op.

09-07-2020 09:23:48 KhunAxe

@venzje : Mijn broers' vrouw begon té vroeg aan de bevalling, (een tweeling), de doktoren in het ziekenhuis gaven haar de 'opdracht' om de bevalling 48 uur tegen te houden. Dat heeft ze niet helemaal gered, maar het maakt wél duidelijk dat de vrouw inderdaad enige invloed kan uitoefenen. Kracht van de geest, zo je zegt..

09-07-2020 09:31:16 botte bijl

@stora :

gelukkig maar, al geloof ik niet serieus dat jij dat kind terug had geduwd

09-07-2020 11:17:40 Emmo

@stora :

,het was niet echt een serieuze vraag.

09-07-2020 11:59:00 venzje

@stora :

,het was niet echt een serieuze vraag.

Niet?





@botte bijl :

@stora :

gelukkig maar, al geloof ik niet serieus dat jij dat kind terug had geduwd

En met de andere hand dan tegelijkertijd een telefoonnummer draaien, hè. Met zo'n draaischijf...

.



Terug niet, maar ik heb de jongste wel zitten tegenhouden. Die wilde zó snel naar buiten dat ik bang was dat alles anders gruwelijk zou uitscheuren.

En met de andere hand dan tegelijkertijd een telefoonnummer draaien, hè. Met zo'n draaischijf...

09-07-2020 12:25:20 allone

- op het papiertje bedoel ik natuurlijk, niet met de bevalling-



Als ik die vader was geweest, had ik het wel geweten: mijn zoon is 1 July om 2 minuten over 12 geboren !!!



jee zeg, had die verloskundige er echt geen 10 minuten bij kunnen tellen? Dat lijkt me toch niet zo'n probleem- op het papiertje bedoel ik natuurlijk, niet met de bevalling-

Als ik die vader was geweest, had ik het wel geweten: mijn zoon is 1 July om 2 minuten over 12 geboren !!!

09-07-2020 12:32:36 KhunAxe

@allone : 10 Minuten? Nee hoor, het was niet minder dan 57 minuten en dat is toch best wel veel om mee te sjoemelen denk ik.

09-07-2020 12:36:19 allone

hmmmm

23.03 oh ja, ik zat aan 23.53 te denken.

hmmmm

Zou dat echt teveel zijn? Geen mens die t merkt toch? Als t een thuisbevalling is..

09-07-2020 12:50:07 botte bijl

@allone :

als ze daar aan beginnen dan is men binnen de kortste keren zo corrupt als ik weet niet hoe

09-07-2020 12:56:59 tonktwee

😲 VIJF ! weken vrij willen zijn met twee dochters die 'leuke'dingen willen doen en daarover jengelen, een vrouw die 'leuke'klusjes in-en-om het huis heeft verzonnen en daarover jengelt en een zoontje die jengelt omdat hij niks anders kan (behalve dan in zijn luier schijten; 'liefje, doe jij de luier even, schatteboutje. Ik ben net .....(vul maar in))

Kerel; overuren draaien! OVERUREN! Én een verbouwing aannemen tijdens de bouwvak. (honneponnetje, we hebben het geld hard nodig 💲💝)

09-07-2020 13:07:28 KhunAxe

@allone : Ach, het gaat natuurlijk om meer dan een beetje tijd, zijn geboortedag wordt erdoor verschoven! Als die jongen ooit een horoscoop wilt laten trekken krijgt hij een onzinnige horoscoop! Oh, wacht, horoscopen zijn sowieso onzinnig.. Maar je begrijpt me wel

09-07-2020 13:19:44 botte bijl

@KhunAxe :

horoscopen zijn inderdaad altijd onzinnig, dus als je al weet dat je geboortedatum niet klopt, dan is dat een reden extra om niet aan die onzin te beginnen

09-07-2020 13:20:10 venzje

@Mamsie :

Ja hoor. Toen de verloskundige 20 min na de bevalling kwam aankakken vond ze dat we precies het juiste hadden gedaan.

09-07-2020 13:21:13 stora

@venzje :

Terug niet, maar ik heb de jongste wel zitten tegenhouden. Die wilde zó snel naar buiten dat ik bang was dat alles anders gruwelijk zou uitscheuren.

Terug niet, maar ik heb de jongste wel zitten tegenhouden. Die wilde zó snel naar buiten dat ik bang was dat alles anders gruwelijk zou uitscheuren.

En met de andere hand dan tegelijkertijd een telefoonnummer draaien, hè. Met zo'n draaischijf...

Nou pas snap ik waar die opmerking vandaan komt van: ik zit met mijn vinger in het verkeerde gaatje.

Nou pas snap ik waar die opmerking vandaan komt van: ik zit met mijn vinger in het verkeerde gaatje.

In je zenuwen draaide je natuurlijk eerst het verkeerde nummer.

09-07-2020 13:22:20 KhunAxe

.



Het was ten voorbeeld lieverd. Ik had bijvoorbeeld kunnen zeggen dat over een aantal jaren er een soort bonus uitgekeerd wordt, maar enkel mensen die voor 1 juli 2020 geboren zijn kunnen ervoor in aanmerking komen! En daar ga je dan, ga dan maar eens zeggen dat je eigenlijk op 30 juni geboren bent

