Spaanse politicus doucht tijdens livestream en verliest zijn baan

Het Spaanse gemeenteraadslid Bernardo Bustillo gaat viral, maar niet vanwege zijn standpunten. Wél vanwege zijn blote billen.De man stapte tijdens een lange videovergadering (tevens een livestream) even onder de douche, maar was vergeten dat zijn camera nog aanstond.Alle inwoners (zo’n 52.000) van Torrelavega, de plaats waar hij raadslid is, genoten mee van zijn naakte optreden.Vorige week vond de bewuste online vergadering plaats waar gesproken werd over regels rond het coronavirus. Naast gemeenteraadslid is Bustillo ook zwemleraar.Toen hij door het gesprek met zijn collega’s in tijdnood dreigde te komen, stapte hij even snel onder de douche – ongewild met zijn collega’s dus.Die riepen nog dat hij op beeld te zien was, maar het was al te laat. Bustillo heeft na het incident zijn ontslag aangeboden. In een statement laat hij weten het jammer te vinden dat dit het einde van zijn baan betekent.“Voor mijn gevoel hoef ik geen sorry te zeggen, het is gebeurd in een poging al mijn taken zo goed mogelijk te volbrengen. Ik heb naar mijn weten geen misdaad gepleegd of iets onethisch gedaan.”