07-07-2020 17:20:21

Later, als hij groot is en mogelijk een rijbewijs heeft, gaat hij vast in een zwarte Golf rijden met een lawaai-uitlaat. Veel gas bij het optrekken want dat is stoer.Ik vind het ook zo knap dat je het gaspedaal tot de bodem in kunt drukkenZelf rijd ik ik een normaal tempo en trek normaal op. Ik houd geen mensen achter me op maar ik hoef niet per se het eerst weg te zijn. Ik heb nu eenmaal geen behoefte aan een draaikolk in mijn tank.Maar pas heb ik me toch een keertje laten verleiden. Het was niet de bedoeling maar die knaap irriteerde me mateloos. Zwarte Seat Ibiza met mega-uitlaten.Drie stoplichten achter elkaar met gierende banden optrekken en een enorme rookwolk en een boel herrie producerend. Bij het volgende stoplicht stond ik er gewoon weer naast.Hij heeft mijn achterlichten kunnen bewonderenJa, ik weet het. Dat moet ik niet doen.